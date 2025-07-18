Трамп начинает свою личную войну: смогут ли Штаты победить Китай в Украине
Для того, чтобы Трамп вернулся на сторону Украины, понадобилось, чтобы ему бросили личный вызов, отмечает политический аналитик Андрей Миселюк. Это сделал Китай, который открыто заявил, что не допустит поражения России в Украине — и теперь Трампу приходится снова становиться лидером коллективного Запада.
Противостояние США и Китая в Украине вышло на новый уровень.
О том, что война в Украине стала основным "горячим" фронтом в Третьей мировой войне между двумя мегаблоками — коллективным Западом и Осью разрушения правил существующего мирового порядка в составе Китая, России, Ирана и Северной Кореи — и Россия слаженно действует с Китаем, я регулярно говорил еще с лета 2022 года.
И с нашей стороны, и со стороны России практически с самого начала полномасштабного вторжения определились лагеря поддержки. Нас открыто поддержал коллективный Запад во главе с США, РФ более скрытно, но решительно — все три других участника Оси разрушения.
В режиме явного противостояния двух лагерей в российско-украинской войне все продолжалось до января этого года, когда в Белый дом вернулся Дональд Трамп. Он решил "переобуться в воздухе". И целых полгода потратил на бесперспективные попытки "выдернуть" Россию из Оси разрушения и оторвать ее от главной силы в этом блоке — Китая.
В этом месяце Трамп, наконец, прекратил тратить время и ресурсы на эту заранее проигрышную и неосуществимую в условиях продолжающейся Третьей мировой войны стратегию. На это решение наряду с личной обидой на демонстративное игнорирование его усилий Путиным непосредственно повлияло то, что Китай публично повысил ставки в Украине.
Это произошло после того, как глава МИД Китая Ван И четко заявил, что китайцы будут делать все необходимое для того, чтобы не допустить поражения РФ в Украине. И при этом Ван И обозначил главный аргумент: КНР будет поддерживать Россию для того, чтобы США не смогли сосредоточить свои усилия и ресурсы на давлении на Китай.
Фактически это стало прямым вызовом Трампу. Который, так же как и Китай, понимает очевидное: пока США вместе с Европой будут направлять ресурсы и усилия на войну в Украине, Америка не сможет полностью сосредоточиться на подготовке к решающей схватке с Китаем.Важно
И в таких условиях вместо тупиковых попыток расколоть Ось разрушения Трамп вынужден вернуться к роли лидера коллективного Запада в противостоянии с Осью разрушения во главе с Китаем. Для этого ему придется работать с Европой и Украиной так же слаженно, как с начала полномасштабного вторжения работают в поддержке РФ три других члена Оси разрушения.
Более того, давайте говорить честно: из ключевых геополитических игроков на практике, а не в политических заявлениях только Соединенные Штаты действительно заинтересованы в скорейшем окончании войны в Украине.
Европа? Не заинтересована. Потому что понимает тот факт, что станет следующей целью России, и пытается использовать то время, пока Россия воюет в Украине, для подготовки отпора у себя дома. И чтобы получить больше времени на эту подготовку, оказывает огромную военную и финансовую поддержку соседу — Украине.
Россия? Нет. И здесь ничего объяснять не надо.
Китай? Нет. Почему — Ван И четко сказал.
И только Соединенные Штаты хотят как можно скорее закончить войну в Украине. Для того чтобы полностью переключиться на подготовку к решающему противостоянию в Индо-Тихоокеанском регионе со своим главным противником — Китаем.
В ожидании этого противостояния США и Китай сошлись на другом поле боя — в Украине.
Для того чтобы переиграть Китай и всю Ось разрушения в Украине, у администрации Дональда Трампа есть необходимые ресурсы. Это резкое и значительное увеличение военной поддержки Украины и введение жестких санкций против России обязательно с таким же жестким американским контролем их соблюдения. Это приведет к тому, что Россия потеряет возможности поддерживать свои войска в Украине и больше не сможет медленно, но продвигаться вперед.
Сделает ли так Трамп? Вопрос открытый. Обстоятельства его вынуждают в поддержке Украины двигаться в логике противостояния всего коллективного Запада всей Оси разрушения. Украинский Рубикон он, наконец, перешел. Насколько быстро и решительно он на самом деле будет двигаться в этом направлении — покажет второе полугодие его президентства.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно