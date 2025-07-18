Трамп начинает свою личную войну: смогут ли Штаты победить Китай в Украине

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Противостояние США и Китая в Украине вышло на новый уровень.

О том, что война в Украине стала основным "горячим" фронтом в Третьей мировой войне между двумя мегаблоками — коллективным Западом и Осью разрушения правил существующего мирового порядка в составе Китая, России, Ирана и Северной Кореи — и Россия слаженно действует с Китаем, я регулярно говорил еще с лета 2022 года.

И с нашей стороны, и со стороны России практически с самого начала полномасштабного вторжения определились лагеря поддержки. Нас открыто поддержал коллективный Запад во главе с США, РФ более скрытно, но решительно — все три других участника Оси разрушения.

В режиме явного противостояния двух лагерей в российско-украинской войне все продолжалось до января этого года, когда в Белый дом вернулся Дональд Трамп. Он решил "переобуться в воздухе". И целых полгода потратил на бесперспективные попытки "выдернуть" Россию из Оси разрушения и оторвать ее от главной силы в этом блоке — Китая.

В этом месяце Трамп, наконец, прекратил тратить время и ресурсы на эту заранее проигрышную и неосуществимую в условиях продолжающейся Третьей мировой войны стратегию. На это решение наряду с личной обидой на демонстративное игнорирование его усилий Путиным непосредственно повлияло то, что Китай публично повысил ставки в Украине.

Это произошло после того, как глава МИД Китая Ван И четко заявил, что китайцы будут делать все необходимое для того, чтобы не допустить поражения РФ в Украине. И при этом Ван И обозначил главный аргумент: КНР будет поддерживать Россию для того, чтобы США не смогли сосредоточить свои усилия и ресурсы на давлении на Китай.

Фактически это стало прямым вызовом Трампу. Который, так же как и Китай, понимает очевидное: пока США вместе с Европой будут направлять ресурсы и усилия на войну в Украине, Америка не сможет полностью сосредоточиться на подготовке к решающей схватке с Китаем.

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И в таких условиях вместо тупиковых попыток расколоть Ось разрушения Трамп вынужден вернуться к роли лидера коллективного Запада в противостоянии с Осью разрушения во главе с Китаем. Для этого ему придется работать с Европой и Украиной так же слаженно, как с начала полномасштабного вторжения работают в поддержке РФ три других члена Оси разрушения.

Более того, давайте говорить честно: из ключевых геополитических игроков на практике, а не в политических заявлениях только Соединенные Штаты действительно заинтересованы в скорейшем окончании войны в Украине.

Европа? Не заинтересована. Потому что понимает тот факт, что станет следующей целью России, и пытается использовать то время, пока Россия воюет в Украине, для подготовки отпора у себя дома. И чтобы получить больше времени на эту подготовку, оказывает огромную военную и финансовую поддержку соседу — Украине.

Россия? Нет. И здесь ничего объяснять не надо.

Китай? Нет. Почему — Ван И четко сказал.

И только Соединенные Штаты хотят как можно скорее закончить войну в Украине. Для того чтобы полностью переключиться на подготовку к решающему противостоянию в Индо-Тихоокеанском регионе со своим главным противником — Китаем.

В ожидании этого противостояния США и Китай сошлись на другом поле боя — в Украине.

Для того чтобы переиграть Китай и всю Ось разрушения в Украине, у администрации Дональда Трампа есть необходимые ресурсы. Это резкое и значительное увеличение военной поддержки Украины и введение жестких санкций против России обязательно с таким же жестким американским контролем их соблюдения. Это приведет к тому, что Россия потеряет возможности поддерживать свои войска в Украине и больше не сможет медленно, но продвигаться вперед.

Сделает ли так Трамп? Вопрос открытый. Обстоятельства его вынуждают в поддержке Украины двигаться в логике противостояния всего коллективного Запада всей Оси разрушения. Украинский Рубикон он, наконец, перешел. Насколько быстро и решительно он на самом деле будет двигаться в этом направлении — покажет второе полугодие его президентства.

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