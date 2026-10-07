Энергетическое перемирие: украинские козыри, российские "хотелки", американские выборы

Удастся ли нашей стране в этом месяце добиться соглашения об энергетическом и морском перемирии, используя собственные козыри и предвыборные аргументы Трампа и Путина?

Ответ на этот вопрос мы узнаем в течение четырех недель, оставшихся до промежуточных выборов в Соединённых Штатах 3 ноября. Этот ответ чрезвычайно важен для понимания того, в каких условиях нашей стране предстоит пережить крайне сложную зиму.

С самого начала следует определиться с терминами. А именно: речь идет не о перемирии, в ходе которого стороны согласовывают условия окончания войны и установления мира. А о более узких аспектах — о прекращении огня в отдельных секторах, о прекращении ударов по энергетическим объектам обеих стран, а также ударов по судоходству и портам на Черном море.

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И именно потому, что речь идет о конкретных секторах, шансов на достижение договоренностей объективно гораздо больше, чем в попытках согласовать огромный пакет условий, касающихся завершения всей горячей фазы войны в нашей стране. Успеху этих шансов также будет способствовать заинтересованность в достижении договоренностей как со стороны Украины и России, так и со стороны влиятельных посредников во главе с США (помимо них здесь еще Турция, Индия).

Принципиальная новизна ситуации заключается в том, что позиция Украины как субъекта будет определяющей в достижении этих договоренностей. Наряду с позициями РФ и США. Трамп и Путин, конечно, могут, как обычно, попытаться "решить вопрос между большими ребятами". Признаками этого являются активизация разговоров о мегамасштабных экономических проектах сотрудничества США и РФ, смягчение санкций против РФ еще до официального завершения войны в нашей стране и т. д.

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Однако и на этот раз у них ничего не выйдет. Как не удалось и в предыдущие разы, когда они пытались договориться между собой об украинской войне (самой известной из которых является прошлогодняя встреча президентов США и РФ в Анкоридже).

Именно потому, что Украина, благодаря нашим Силам обороны, является субъектом в решении вопросов, касающихся войны в нашей стране. И именно успешные украинские удары по НПЗ стали тем решающим фактором, который заставляет РФ по крайней мере рассмотреть возможность взаимного прекращения ударов по энергетике.

Существует чрезвычайно много подводных камней, которые могут помешать достижению договоренности по пакету мер, касающемуся энергетического и морского прекращения огня, до 3 ноября.

Начиная с попыток Путина максимально выжать из Трампа необходимые Кремлю уступки, манипулируя возможностью предоставить или не предоставить американскому президенту нужный ему предвыборный подарок в виде прекращения огня. И заканчивая традиционной для Москвы безмерной жадностью. Когда в обмен на какие-то свои уступки она пытается получить все и сразу. В данном случае — требуя отмены санкций, юридического признания контроля России над оккупированными украинскими территориями, отказа Украины от вступления в НАТО и т. д.

Нашей стороне обязательно необходимо учитывать все эти сложности и опасности в ходе подготовительной работы перед запланированной на конец этого месяца трехсторонней встречей с представителями РФ и США.

Предварительная тщательно проведенная подготовительная работа позволит четко определить наши ключевые задачи в достижении договоренностей о секторальном прекращении огня, "красные линии" и пределы возможных компромиссов в ходе сложных переговоров.

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