Истощить Украину не удастся: как 90 миллиардов евро от ЕС разрушили стратегию России

НА ДВА ГОДА УКРАИНА ОБЕСПЕЧЕНА ДЕНЬГАМИ

Есть двойной повод сильно порадоваться: на два ближайших года наша страна обеспечена деньгами — 90 миллиардов евро от ЕС в 2026-27 годах закроют как военные, так и бюджетные нужды.

В то же время это решение чрезвычайно важно для завершения войны, потому что лишает Россию времени как оружия и ломает ее конструкцию "Истощить Украину со временем".

Решение о выделении Украине 90 миллиардов евро принял саммит Евросоюза.

...Когда представители ЕС говорили, что на двухдневном саммите этой организации 18-19 декабря решение о выделении денег нашей стране будет в любом случае принято, это говорилось не для красного словца. Потому что, с одной стороны, без денег от ЕС уже с марта следующего года на обеспечение текущих потребностей денег у Украины не было. От слова совсем.

Відео дня

А с другой стороны, ЕС, который всегда долго запрягает, на этот раз должен был действительно сдвинуться с места и решить вопрос поддержки нашей страны. Это стало понятно после того, как накануне этого саммита организация приняла беспрецедентное для нее решение о бессрочной заморозке российских активов в Европе.

Многодневные попытки договориться среди всех стран Евросоюза по использованию для Украины замороженных российских денег с самого начала имели настолько много предосторожностей, подводных камней и давления (как со стороны россиян, так и со стороны Трампа), что существовали невысокие шансы на успех. И эти попытки закончились провалом. Как говорил в таких случаях мудрый спикер Верховной Рады покойный Иван Степанович Плющ — "Что вы его пихаете, если оно невпихуемо?!"

Важно

Замороженные активы РФ для Украины: Китай выступил против и объяснил причину

Освободившись от репарационного бремени, европейцы выдохнули с облегчением и за считанные минуты утвердили решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро.

Это решение при голосовании требовало отсутствия голосов против (можно было воздержаться). И чтобы обеспечить это условие, Европейский совет предусмотрительно сделал исключение для нежелающих вкладываться в поддержку Украины — решение о финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах не будет иметь финансовых обязательств для Венгрии, Словакии и Чехии.

Таким образом, ЕС удалось принять крайне нужное нашей стране решение.

Оно стало важным сигналом внутренней и внешней среде: ЕС на практике продемонстрировал солидарность с нашей страной, готовность поддерживать Украину долго и последовательно как ключевой партнер, фактически включив поддержку Украины во внутренние приоритеты ЕС.

В то же время он сделал нужный шаг для поддержания стабильности самого ЕС, укрепления европейской безопасности и обеспечения себе дополнительного времени для подготовки отражения российской агрессии.

И вот почему еще решение ЕС о совместном заимствовании для Украины крайне важно именно для завершения войны: оно лишает Россию времени как оружия, дает нашей стране финансовую стабильность и демонстрирует, что ЕС сделал ставку на Украину до конца войны, а не "до следующего саммита".

Таким образом наносится прочный удар по ключевой схеме Кремля — "истощение Украины со временем".

Потому что после решения Евросоюза о совместном заимствовании появилась возможность говорить о гарантированном финансировании нашей страны как минимум на 2026-2027 годы, а не помощь в режиме "транш за траншем". Благодаря чему наша страна получает возможность планировать необходимые расходы на войну и на текущие нужды, а не выживать от месяца к месяцу. Для войны на истощение — это на самом деле стратегический перелом.

И сигнал долгосрочного политического единства Европы, который меняет расчеты РФ на скорую усталость европейцев от войны в Украине и их отказ в дальнейшем поддерживать нашу страну.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно