Путин сделал заявления о целях в Украине: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Кремль

Президент РФ Владимир Путин публично признал, что его максималистские цели в российско-украинской войне не изменились. По его словам, Кремль предпочитает с помощью "дипломатических средств" устранить "коренные причины" войны, но может захватить украинские земли и военным путем.

Сущность заявлений Путина относительно войны в Украине объясняется в оценке Института изучения войны (ISW) по состоянию на 17 декабря. На расширенном заседании коллегии Министерства обороны России российский диктатор заявил, что РФ "несомненно" достигнет своих военных целей, поставленных в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Член Комитета Государственной думы России по вопросам обороны Андрей Колесник также 17 декабря утверждал, что целью Кремля остается "устранение коренных причин", что означает "демилитаризацию и денацификацию Украины", то есть ограничение численности ВСУ и установление марионеточного правительства.

Кроме того, Путин не отказался от своих посягательств на украинские территории и заявил, что РФ "освободит свои исторические земли" военными средствами, если Украина и западные партнеры "откажутся участвовать в предметных переговорах". В ISW напомнили, что "историческими российскими территориями" кремлевская пропаганда называет в частности Одессу и вымышленный регион на юге и востоке "Новороссию", который охватывает 5 областей.

"Заявление Путина о захвате "исторических" территорий России, если Украина и Запад откажутся участвовать в переговорах, вероятно, направлено на то, чтобы возложить ответственность на продолжение усилий России по достижению первоначальных военных целей Путина в отношении Украины, а не на Россию", — отметили аналитики.

По оценке ISW, заявления президента РФ свидетельствуют о том, что его не удовлетворит мирное соглашение на основе предложенного США 28-пунктного плана и он не отказывается от своих максималистских целей. В частности диктатор сказал, что ВС РФ создают и расширяются в Украине "буферные зоны", поэтому предложение заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях Москву не устраивает. Кроме того, ранее российский президент поручал своей армии создать "буферную зону" на севере Харьковской и Сумской областей. Слова Путина ставят под сомнение его готовность принять соглашение и подчеркивают важность надежных гарантий безопасности для Украины.

Напомним, 17 декабря Владимир Путин заявил об "освобождении" 300 населенных пунктов в Украине и способности ВС РФ "наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях".

Издание The Moscow Times 17 декабря писало, что Путин разрешил конфискацию жилья украинцев на временно оккупированных территориях, которое якобы имеет признаки "бесхозного имущества". Туда могут заселить российских чиновников.