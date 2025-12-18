Путін зробив заяви про цілі в Україні: в ISW пояснили, чого насправді хоче Кремль

Президент РФ Володимир Путін публічно визнав, що його максималістські цілі в російсько-українській війні не змінилися. За його словами, Кремль воліє за допомогою "дипломатичних засобів" усунути "корінні причини" війни, але може захопити українські землі і військовим шляхом.

Сутність заяв Путіна щодо війни в Україні пояснюється в оцінці Інституту вивчення війни (ISW) станом на 17 грудня. На розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії російський диктатор заявив, що РФ "безсумнівно" досягне своїх воєнних цілей, поставлених на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Член Комітету Державної думи Росії з питань оборони Андрій Колесник також 17 грудня стверджував, що метою Кремля лишається "усунення корінних причин", що означає "демілітаризацію та денацифікацію України", тобто обмеження чисельності ЗСУ та встановлення маріонеткового уряду.

Крім того, Путін не відмовився від своїх зазіхань на українські території та заявив, що РФ "звільнить свої історичні землі" військовими засобами, якщо Україна та західні партнери "відмовляться брати участь у предметних переговорах". В ISW нагадали, що "історичними російськими територіями" кремлівська пропаганда називає зокрема Одесу та вигаданий регіон на півдні та сході "Новоросію", що охоплює 5 областей.

Відео дня

"Заява Путіна про захоплення "історичних" територій Росії, якщо Україна та Захід відмовляться брати участь у переговорах, ймовірно, спрямована на те, щоб покласти відповідальність на продовження зусиль Росії щодо досягнення початкових воєнних цілей Путіна щодо України, а не на Росію", — зазначили аналітики.

За оцінкою ISW, заяви президента РФ свідчать про те, що його не задовольнить мирна угода на основі запропонованого США 28-пунктного плану і він не відмовляється від своїх максималістських цілей. Зокрема диктатор сказав, що ЗС РФ створюють та розширюються в Україні "буферні зони", тож пропозиція заморозити лінію фронту в Херсонській і Запорізькій областях Москву не влаштовує. Крім того, раніше російський президент доручав своїй армії створити "буферну зону" на півночі Харківської та Сумської областей. Слова Путіна ставлять під сумнів його готовність прийняти угоду та підкреслюють важливість надійних гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, 17 грудня Володимир Путін заявив про "звільнення" 300 населених пунктів в Україні та спроможність ЗС РФ "нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках".

Видання The Moscow Times 17 грудня писало, що Путін дозволив конфіскацію житла українців на тимчасово окупованих територіях, яке нібито має ознаки "безхазяйного майна". Туди можуть заселити російських чиновників.