Путін заявив про "звільнення" 300 населених пунктів в Україні і пригрозив наростити темпи наступу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його армія за 2025 рік нібито захопила понад 300 населених пунктів в Україні, і ЗС РФ можуть "нарощувати темпи" на важливих напрямках.

Заяви Путіна про "успіхи" ЗС РФ у війні в Україні передає російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости". Російський президент запевняє, що серед "звільнених" окупантами міст були й великі укріплені населені пункти.

"Цього року вже звільнено понад 300 населених пунктів, зокрема великі міста, перетворені противником на укріплені вузли, насичені довготривалими фортифікаційними спорудами", — заявив Путін.

Також російський диктатор стверджує, що РФ має можливості "нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках".

"Зайняті позиції, створені за останні місяці плацдарми, отриманий в боях унікальний тактичний і оперативний досвід прориву глибокої оборони противника дозволяють нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках", — сказав Путін.

Він також згадав участь солдатів КНДР у боях в Курській області РФ і заявив, що північнокорейські військові допомагали в "масштабній роботі з розмінування курської землі".

Темпи наступу РФ за даними DeepState

Нагадаємо, 15 грудня аналітики DeepState опублікували допис з припущеннями, за скільки часу ЗС РФ окупує Донбас. Вони зазначили, що за 44 місяці повномасштабної війни росіяни окупували 23% Донецької області і пройшли 47 км від Донецька до Покровська. За підрахунками аналітиків, для окупації решти території Донеччини Росії знадобиться ще три роки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 17 грудня повідомляв, що ЗС РФ збільшили угрупування до 710 тисяч осіб для проведення стратегічної наступальної операції.