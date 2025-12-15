Від Донецька до Покровська за 1350 днів: за скільки часу ЗС РФ окупує Донбас, — DeepState

Збройні сили Російської Федерації з 44 місяці великої війни окупували 23% Донецької області України до тих 32%, які захопила під час гібридного вторгнення 2014 року, написали аналітики. При цьому нацистська армія під час Другої світової війни просувалась у 80 разів швидше. З огляду на темпи просування РФ не ясно, які ж "козирі" має Москва, що США так тиснуть на Україну.

Російсько-українська війна триває 1350 днів, або 44 місяці, і пройшли 47 км від Донецька до Покровська, ідеться у дописі аналітиків проєкту DeepState у Telegram-каналі. Росіяни просунулись набагато менше, ніж нацистські війська протягом 47 місяців перебування на території СРСР під час Другої світової війни. Питання про темпи окупації виникло у зв'язку з мирними переговорами, на яких США вимагають від України відмовитись від Донбасу.

Аналітики опублікували анімацію інфографіки про темпи наступу РФ з лютого 2022 по грудень 2025 року. На день вторгнення росіяни контролювали 32%. Під час першого ривка росіяни стрімко окупували смугу вздовж Азовського моря, захопили Маріуполь: сумарно близько 22,4%. Далі РФ загальмували на лінії оборони від Великої Новосілки до Вугледару. І з того часу окупація дійшла до 23%, ідеться у дописі.

Станом на квітень 2022 року РФ окупувала смугу від Мелітополя до Вугледарського району, показала інфографіка DeepState.

Наступ РФ - ситуація станом на квітень 2022 року, DeepState Фото: DeepState

Взимку 2025 року, на 44 місяць великої війни РФ, росіяни окупували нові території Україні на північ від Вугледара, окупували Авдіївку і дійшли до передмістя Покровська. Орієнтовно, просування росіян — близько 46 по прямій від Донецька до Покровська, показує карта.

Наступ РФ - ситуація станом на грудень 2025 року, DeepState Фото: DeepState

Аналітики порівняли наступ РФ з бойовими діями Другої світової війни, коли Вермахт прямував у бік Москви і йшов через Білорусь та Україну. Протягом 44 місяців боїв нацистська армія пройшла від Волині до Сталінграда, розвернулась і відкотилась до Берліна. Орієнтовна відстань, яку здолали нацисти протягом цього часу, близько 2500 км (до Сталінграда і назад).

Умовне просування Вермахту по Україні під час ІІ Світової війни Фото: DeepState

У дописі підсумовується, що для окупації решти Донецької області РФ знадобиться ще три роки. З огляду на це не зрозуміло, чому США вимагаються від України відмовитись від своєї землі.

"Яким чином американські партнери вважають такий "черепаховий наступ" козирем — зрозуміти складно. Хоча, звісно, і ми не в змозі за нинішньої конфігурації сил звільнити всі міжнародно визнані території"

Наступ РФ та мирний план США

Зазначимо, 14-15 грудня у Берліні відбувається нарада представників України та США щодо мирного плану Вашингтона та Москви. Медіа повідомили, що американці тиснуть, щоб ЗСУ виконали вимогу росіян та вийшли з частини Донецької області, яку контролює Україна. Крім того, західні журналісти запевнили, начебто президент Володимир Зеленський погодився відмовитись від НАТО, але згодом з'ясувалось, що ішлося про дещо інше.

Тим часом Зеленський з'явився у передмісті Куп'янська і підтвердив, що ЗСУ зуміли відкинути російські війська і повернули контроль над майже 50 кв. км території.

Нагадуємо, 12 грудня помічник президента РФ Юрій Ушаков повторив вимоги, від яких Кремль не відмовиться під час мирних переговорів.