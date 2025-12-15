От Донецка до Покровска за 1350 дней: за сколько времени ВС РФ оккупирует Донбасс, — DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации с 44 месяца большой войны оккупировали 23% Донецкой области Украины до тех 32%, которые захватила во время гибридного вторжения 2014 года, написали аналитики. При этом нацистская армия во время Второй мировой войны продвигалась в 80 раз быстрее. Учитывая темпы продвижения РФ не ясно, какие же "козыри" имеет Москва и почему США так давят на Украину.

Российско-украинская война длится 1350 дней, или 44 месяца, и прошли 47 км от Донецка до Покровска, говорится в заметке аналитиков проекта DeepState в Telegram-канале. Россияне продвинулись гораздо меньше, чем нацистские войска за 47 месяцев пребывания на территории СССР во время Второй мировой войны. Вопрос о темпах оккупации возник в связи с мирными переговорами, на которых США требуют от Украины отказаться от Донбасса.

Аналитики опубликовали анимацию инфографики о темпах наступления РФ с февраля 2022 по декабрь 2025 года. На день вторжения россияне контролировали 32%. Во время первого рывка россияне стремительно оккупировали полосу вдоль Азовского моря, захватили Мариуполь: суммарно около 22,4%. Далее РФ затормозили на линии обороны от Великой Новоселки до Угледара. И с тех пор оккупация дошла до 23%, говорится в заметке.

По состоянию на апрель 2022 года РФ оккупировала полосу от Мелитополя до Угледарского района, показала инфографика DeepState.

Наступление РФ — ситуация по состоянию на апрель 2022 года, DeepState Фото: DeepState

Зимой 2025 года, на 44 месяц большой войны РФ, россияне оккупировали новые территории Украины к северу от Угледара, оккупировали Авдеевку и дошли до пригорода Покровска. Ориентировочно, продвижение россиян — около 46-47 по прямой от Донецка до Покровска, показывает карта.

Наступление РФ — ситуация по состоянию на декабрь 2025 года, DeepState Фото: DeepState

Аналитики сравнили наступление РФ с боевыми действиями Второй мировой войны, когда Вермахт направлялся в сторону Москвы и шел через Беларусь и Украину. В течение 44 месяцев боев нацистская армия прошла от Волыни до Сталинграда, развернулась и откатилась в Берлин. Ориентировочное расстояние, которое преодолели нацисты в течение этого времени, около 2500 км (до Сталинграда и обратно).

Условное продвижение Вермахта по Украине во время II Мировой войны Фото: DeepState

В заметке подытоживается, что для оккупации остальной Донецкой области РФ понадобится еще три года. Учитывая это, не понятно, почему США требуют от Украины отказаться от своей земли.

"Каким образом американские партнеры считают такое "черепаховое наступление" козырем — понять сложно. Хотя, конечно, и мы не в состоянии при нынешней конфигурации сил освободить все международно признанные территории"

Наступление РФ и мирный план США

Отметим, 14-15 декабря в Берлине проходит совещание представителей Украины и США по мирному плану Вашингтона и Москвы. Медиа сообщили, что американцы давят, чтобы ВСУ выполнили требование россиян и вышли из части Донецкой области, которую контролирует Украина. Кроме того, западные журналисты заверили, будто президент Владимир Зеленский согласился отказаться от НАТО, но потом выяснилось, что речь шла о другом.

Тем временем Зеленский появился в пригороде Купянска и подтвердил, что ВСУ сумели отбросить российские войска и вернули контроль над почти 50 кв. км территории.

Напоминаем, 12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков повторил требования, от которых Кремль не откажется во время мирных переговоров.