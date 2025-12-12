ВСУ освободили Купянск: президент Зеленский записал обращение в городе (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск Харьковской области.

Он снял видео на фоне стелы у въезда в город, поздравил военных с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и поблагодарил подразделения, которые воюют тут и уничтожают врага.

"Сегодня очень важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Благодарю всех наших Сухопутных войск – сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята!" – заявил глава государства.

Отметим, что 2 декабря российский президент Владимир Путин заявлял об "освобождении" Купянска и Покровска и звал туда журналистов. Он же говорил, что все желающие могут приехать и посмотреть, как там "томятся в окружении солдаты ВСУ", и что там заблокировано "15 батальонов".

Відео дня

Утром 12 декабря стало известно, что Купянск освобожден от подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые находились в северо-западном районе города и на северных окраинах. Благодаря спецоперации Сил обороны освободили 40,21 кв. км.

Около 12:30 12 декабря на странице Facebook корпуса "Хартия" подтвердили успешную операцию в Купянске. Указывается, что после ухудшения ситуации в сентябре была создана поисково-ударная группировка "Хартия" и составили план по вытеснению противника. В создании плана участвовал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский и командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко. Бойцы прорвались к реке Оскол и прервали логистику подразделений ВС РФ на западном берегу.

