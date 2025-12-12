Силы обороны зачистили северо-запад Купянска: город под полным контролем ВСУ, — DeepState

Купянск освобожден от подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые находились в северо-западном районе города и на северных окраинах, сообщили аналитики. Благодаря спецоперации Сил обороны освободили 40,21 кв. км.

Информация о провале ВС РФ в Купянске появилась в канале аналитиков проекта DeepState днем 12 декабря. Украинские бойцы провели тяжелую и долгую операцию, и на данный момент в центре города есть небольшой анклав, в котором находятся россияне. Боевые действия проводились в полной тайне, но аналитики получили подтверждающие кадры и решили обнародовать данные.

Аналитики рассказали о некоторых деталях операции в Купянске. Сначала бойцы СОУ отрезали логистику российских подразделений, заняв или взяв под огневой контроль рубежи к северу от города. После этого выбили противника с купянских улиц и села Мирное.

"Операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы Обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку", — говорится в заметке DeepState.

На карте боев появилась голубая зона площадью 40,21 кв. км — местность зачищена от ВС РФ. Внутри Купянска — три красных пятна площадью 0,21 кв. км, 0,03 кв. км, 0,15 кв. км, на которых все еще находятся враги.

Бои в Купянске — ситуация по состоянию на 12 декабря Фото: DeepState

В заметке DeepState перечислены подразделения СОУ, которые принимали участие в освобождении Купянска от российских группировок: это 2 корпус "Хартия" Нацгвардии, при участии подразделений ВСУ, НГУ, ГУР Минобороны, Сил специальных операций, отряда "Альфа" СБУ, спецподразделения КОРД МВД и даже военной службы правопорядка, а также тактическая группировка "Купянск".

Генштаб ВСУ пока не подтвердил информацию DeepState о зачистке Купянска, а также Голубовки, Кондрашовки и Радьковки, от группировки ВС РФ.

Обновление. Около 12:30 12 декабря на странице Facebook корпуса "Хартия" подтвердили успешную операцию в Купянске. Указывается, что после ухудшения ситуации в сентябре была создана поисково-ударная группировка "Хартия" и составили план по вытеснению противника. В создании плана участвовал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский и командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко. Бойцы прорвались к реке Оскол и прервали логистику подразделений ВС РФ на западном берегу.

"Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 российских военнослужащих. 200 находятся в окружении. Бои в центре города продолжаются, но динамика операции свидетельствует: украинские воины последовательно освобождают Купянск и уничтожают врага шаг за шагом", — говорится в сообщении.

Что произошло в Купянске осенью 2025 года

В начале сентября бойцы ВСУ сообщили о попытке прорыва россиян в Купянск. Выяснилось, что для прорыва враг использовал газовую трубу, по которой пробирался ближе к городу. Артиллерия и дроны били по трубе, но несколько российских подразделений пробрались в населенный пункт и добрались до центральных улиц.

20 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы ВС РФ полностью оккупировали Купянск. По словам главы Кремля, в городе якобы заблокировали 15 батальонов Сил обороны Украины. Украинское командование, обозреватели и военные опровергли слова Путина, но признавали, что ситуация сложная.

Напоминаем, военный обозреватель объяснил, в какой регион Украины планируют наступать российские войска и какие три плацдарма им для этого нужно создать.