Десятки позиций "переходили из рук в руки": обозреватель рассказал, какая ситуация в Купянске

В Купянске продолжают идти бои между Вооруженными силами Украины и российской армией. Несмотря на напряженную обстановку, ситуация для врага складывается хуже, чем было раньше.

Сейчас боевые действия продолжаются в трех частях города: центральной, юго-западной и северо-западной. Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале 24 ноября.

В Купянске сложилась ситуация, когда десятки позиций переходили из рук в руки от одной стороны к другой по несколько раз. Такое же продолжает происходить дальше, отметил эксперт.

"Два десятка позиций переходили из рук в руки уже 5-6 раз, и это продолжается", — рассказал Мирошников.

По его словам, российские военные также пытаются отвлечь Силы обороны, в частности резервы, на запад от Купянска.

Несмотря на это, у врага ситуация в городе складывается не лучшим образом, отметил эксперт. По меньшей мере в течение двух недель россияне сталкиваются с худшими обстоятельствами, чем это было до этого, несмотря на заявления российских властей и вражеского Минобороны. Украинские военные продолжают метр за метром выбивать ВС РФ из города.

"В общем, ситуация в Купянске для врага уже 2 недели не является такой радужной, как была до того", — резюмировал эксперт.

РФ заявила о захвате Купянска: что известно

20 ноября Владимир Путин во время вечернего обращения к россиянам объявил, что российская армия якобы захватила Купянск. Кремлевский лидер утверждал, что якобы ВС РФ заблокировали 15 батальонов ВСУ под городом, что охватывает около 6-12 тысяч военных ВСУ, заявлял Путин.

Вечером 20 ноября Генштаб ВСУ опроверг заявления Путина о Купянске, назвав это "информационной ложью".

Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Купянск еще по состоянию на 4 ноября "почти полностью находился в руках России".

