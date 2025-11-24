Десятки позицій "переходили з рук в руки": оглядач розповів, яка ситуація у Куп'янську

У Куп'янську продовжують точитися бої між Збройними силами України та російською армією. Попри напружену обстановку, ситуація для ворога складається гірше, ніж було раніше.

Наразі бойові дії продовжуються у трьох частинах міста: центральній, південно-західній та північно-західній. Про це розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі 24 листопада.

У Куп'янську склалася ситуація, коли десятки позицій переходили із рук в руки від однієї сторони до іншої по кілька разів. Таке ж продовжує відбуватися далі, зазначив експерт.

"Два десятки позицій переходили з рук в руки вже 5-6 разів, і це продовжується", — розповів Мірошников.

За його словами, російські військові також намагаються відволікти Сили оборони, зокрема резерви, на захід від Куп'янська.

Попри це, у ворога ситуація у місті складається не найкращим чином, зауважив експерт. Щонайменше упродовж двох тижнів росіяни стикаються з гіршими обставинами, ніж це було до цього, попри заяви російської влади та ворожого Міноборони. Українські військові продовжують метр за метром вибивати ЗС РФ із міста.

Відео дня

"Загалом, ситуація в Купʼянську для ворога вже 2 тижні не є такою райдужною, як була до того", — резюмував експерт.

РФ заявила про захоплення Куп'янська: що відомо

20 листопада Володимир Путін під час вечірнього звернення до росіян оголосив, що російська армія нібито захопила Куп'янськ. Кремлівський лідер стверджував, що нібито ЗС РФ заблокували 15 батальйонів ЗСУ під містом, що охоплює близько 6-12 тисяч військових ЗСУ, заявляв Путін.

Увечері 20 листопада Генштаб ЗСУ спростував заяви Путіна про Куп'янськ, назвавши це "інформаційною брехнею".

Нагадаємо, 21 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що Куп'янськ ще станом на 4 листопада "майже повністю перебував у руках Росії".

Також Фокус 20 листопада розбирався, яка обстановка на фронті на тлі доповідей Путіну про "визволення" Куп'янська.