Готовність до миру і "захоплення" Куп'янська: про що заявив Путін на засіданні Радбезу РФ (відео)

Російський президент Володимир Путін отримав мирний план із 28 пунктів каналами взаємодії з американською адміністрацією і нібито згодна з ним. Виявилося, що план обговорювали ще задовго до того, як про нього почали масового говорити, але зараз Кремлю надали "модернізований" документ.

Про це голова Кремля заявив на засіданні з постійними членами Ради безпеки РФ, коментуючи мирний план на прохання голови Ради Федерації Валентини Матвієнко, повідомляє "РБК".

"Під час переговорів в Анкориджі Росія підтвердила, що, попри складнощі, РФ згодна з пропозиціями США щодо мирного врегулювання в Україні та готова "проявити пропоновану гнучкість, про яку просили США", — сказав він.

Однак, за його словами, після переговорів на Алясці з американського боку "сталася пауза через відмову України від запропонованого Трампом плану".

Зараз, запевняє Путін, Росія готова до "врегулювання", а план може бути покладено в його основу.

"РФ готова до мирних переговорів, але її влаштовує і поточна динаміка на СВО, що веде до досягнення цілей військовими засобами", — повідомив політик. Путін припустив, що, ймовірно, "адміністрації США не вдається заручитися згодою української сторони".

При цьому він наголосив, що "Україна та її європейські союзники досі перебувають в ілюзіях про можливість стратегічної поразки Росії".

"У керівництва Києва або немає об'єктивної інформації про ситуацію на полі бою, або вони не можуть її об'єктивно оцінити", — вважає він, додавши, що Куп'янськ уже на момент 4 листопада "майже повністю перебував у руках Росії, а долю міста тоді вже було вирішено остаточно". При цьому українські військові спростували захоплення Куп'янська та низки інших міст, про які заявляли в Міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що план Віткоффа-Дмитрієва передбачає суттєві поступки України, включно зі скороченням ЗСУ, виведенням військ із Донбасу, відмовою від НАТО і багато іншого. Натомість вона отримує тільки ілюзорні гарантії безпеки і нібито обіцянку РФ більше не нападати.

Водночас європейські лідери вважають цей план фактично капітуляцією України і вимагають своєї присутності в його обговоренні.

Мирний план сьогодні Володимир Зеленський обговорив із віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом, а наступного тижня обговорить його з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Трамп вимагає від Зеленського підписати мирний план до 27 листопада, до Дня подяки. Зі свого боку український президент звернувся до нації, заявивши, що на країну чекає непростий час.