Российский президент Владимир Путин получил мирный план из 28 пунктов каналам взаимодействия с американской администрацией и якобы согласна с ним. Оказалось, что план обсуждался еще задолго до того, как о нем начали массового говорить, но сейчас Кремлю предоставили "модернизированный" документ.

Об этом глава Кремля заявил на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ, комментируя мирный план по просьбе главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает "РБК".

"В ходе переговоров в Анкоридже Россия подтвердила, что несмотря на сложности, РФ согласна с предложениями США о мирном урегулировании на Украине и готова "проявить предлагаемую гибкость, о которой просили США", – сказал он.

Однако, по его словам, после переговоров на Аляске с американской стороны "случилась пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана".

Сейчас, уверяет Путин, Россия готова к "урегулированию", а план может быть положен в его основу.

"РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами", – сообщил политик. Путин предположил, что, вероятно, "администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны".

При этом он подчеркнул, что "Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях о возможности стратегического поражения России".

"У руководства Киева или нет объективной информации о ситуации на поле боя, или они не могут ее объективно оценить", – считает он, добавив, что Купянск уже на момент 4 ноября "почти полностью находился в руках России, а судьба города тогда уже была решена окончательно". При этом украинские военные опровергли захват Купянска и ряда других городов, о которых заявляли в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что план Уиткоффа-Дмитриева предусматривает существенные уступки Украины, включая сокращение ВСУ, вывод войск из Донбасса, отказ от НАТО и многое другое. Взамен она получает только иллюзорные гарантии безопасности и якобы обещание РФ больше не нападать.

В то же время европейские лидеры считают этот план фактически капитуляцией Украины и требуют своего присутствия в его обсуждении.

Мирный план сегодня Владимир Зеленский обговорил с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, а на следующей неделе обсудит его с Дональдом Трампом.

Напомним, Трамп требует от Зеленского подписать мирный план до 27 ноября, ко Дню благодарения. В свою очередь украинский президент обратился к нации, заявив, что страну ждет непростое время.