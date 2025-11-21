Зеленский и Вэнс провели переговоры: первые детали беседы

Новый мирный план по урегулированию войны в Украине, 28 пунктов которого написали спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф совместно со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, мог стать темой разговора Владимира Зеленского и вице-президента США Джея Ди Вэнса.

О том, что сегодня вечером политики обсудят предложенный США документ, сообщает репортер Axios Барак Равид у себя в Х со ссылкой на два источника, осведомленных с ситуацией.

Больше никаких подробностей он не разглашал.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на Офис президента сообщили, что звонок Вэнса и Зеленского закончился в 16:30. Подробности беседы пока не разглашаются. Никто из политиков его также еще не комментировал.

Тем временем Владимир Путин на фоне активных разговоров о мирном плане от Трампа созвал Совет безопасности РФ. По информации росСМИ, скоро в Кремле прозвучат "важные заявления".

Тем временем западные обозреватели отмечают, что мирный план, который Украине предлагают подписать в экстренном порядке, – это завуалированная капитуляция, поскольку он предполагает существенные уступки России взамен призрачные и нечеткие гарантии.

Один из источников, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что план из 28 пунктов – это не финал мирных переговоров, а только их начало, и они продлятся до 12 месяцев.

Тем временем Зеленский планирует на следующей неделе провести телефонные переговоры с Дональдом Трампом, чтобы обсудить параметры предложенного мирного плана, а сегодня он переговорил с некоторыми из европейских лидеров.

Тем временем европейские лидеры формируют собственный альтернативный план урегулирования войны, который может оказаться более выгодным для украинской стороны. Работа над предложением продолжается, однако Киев пока не взял на себя обязательств участвовать в этой инициативе.

Напомним, американский проект по мирному урегулированию — это объемный документ из 28 пунктов, который, согласно утечкам, предполагает масштабные уступки со стороны Киева. Среди возможных пунктов — отказ от Донбасса, сокращение армии и другие меры в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

Ранее сообщалось, как Зеленский относится к мирным предложениям США.