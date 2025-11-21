Мирные переговоры с РФ займут до 12 месяцев, – WP

Администрация президента США Дональда Трампа посылает в Киев сигналы о том, что если предложение по урегулированию войны с Россией, подготовленное спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом совместно с российским послом Кириллом Дмитриевым, не будет подписано, Украина потеряет американскую поддержку в виде оружия и разведданных.

Дедлайн, якобы установленный Белым домом, – День благодарения (27 ноября), пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Накануне Министр армии США Дэниел Дрисколл представил президенту Украины Владимиру Зеленскому версию плана из 28 пунктов. Согласно тем данным, что просочились в СМИ, в нем есть несколько "красных линий" для Украины, включая значительное сокращение численности ее армии и передачу России территорий, которые она еще не захватила.

Зеленский якобы запросил внести изменения в документ, и команда Дрисколла согласилась. Однако, как утверждает информатор, Киев пока не определился, какие пункты будут подлежать корректировке.

Представитель армии США полковник Дэйв Батлер отказался обсуждать детали переговоров.

Мирный план Уиткоффа-Дмитриева: а в чем плюс для Украины

Журналисты WP в целом отмечают, что предложенный план фактически озвучивает все те цели, которые ставила перед собой Россия.

Так, получив вывод украинских войск из Донбасса, она обретет сильно укрепленные позиции и территории, которые так и не завоевала за четыре года войны.

Тут же – фактическое признание российскими Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Речь о выводе ВС РФ оттуда не идет, план предлагает заморозку конфликта на текущей линии фронта.

В Кремле настаивают на отказе Украины в НАТО, сокращении численности ВСУ, отказа от определенных видов вооружений и отсутствию иностранных войск в стране.

Взамен Украина якобы получит "надежные гарантии безопасности", хотя что это за гарантии, что они предусматривают и как будут соблюдаться, не уточняется.

И с Украине, и в Европе высокопоставленные официальные лица считают, что пока что это план больше похож на капитуляцию. В Киеве уверены, что если Россия получит укрепленные позиции на Донбассе и ослабленные и "урезанные" ВСУ, это приведет к тому, что у нее будет плацдарм и мотив для нового нападения ввиду территориального и военного преимущества.

Переговоры по завершению войны в Украине: план – только начало

Один из источников заявил, что план "Уиткоффа-Дмитриева" – это не конец мирного плана, а только его начало.

"Это соглашение между США, Украиной, Россией и Европой, поэтому, я думаю, переговоры займут скорее 12 месяцев", – отметил он.

В Кремле утверждают, что никаких мирных предложений они в глаза не видели, и в то же время устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова заявляют:

"Эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Зеленского и его режим, что лучше вести переговоры и действовать сейчас, лучше сейчас, чем потом. Его пространство для маневра сужается, поскольку он теряет территории под наступлением российских вооруженных сил. И речь идет даже не о войне: речь идет о том, чтобы заставить Зеленского и его режим искать мирное решение проблемы".

Ситуацию усугубляет и то, что по переговорным позициям Зеленского и Украины в целом ударил крупнейший коррупционный скандал, в котором фигурирует близкое окружение президента.

Тем временем пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт сообщила, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы "уже одобрил большую часть плана" во время переговоров. Однако сам Умеров 21 ноября опроверг эту информацию.

