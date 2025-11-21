План, который может не подписать даже Москва: что ждет Украину в случае несогласия с 28-ю пунктами

"Мирный план" Трампа обещает Украине гарантии безопасности уровня НАТО, но требует территориальных уступок, сокращения армии и фиксации линии фронта. Дедлайн — ко Дню благодарения. Фокус разбирался, что ждет Украину в случае отказа и почему на предложенный "мир" может не согласиться сам Кремль.

Команда Дональда Трампа передала украинской стороне детальный проект прекращения войны, который состоит из 28 пунктов и сопровождается отдельным документом о механизмах гарантий безопасности.

Ключевым элементом предложения является создание для Украины системы гарантий безопасности, построенной по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. Любая новая широкомасштабная, преднамеренная и длительная вооруженная агрессия России после фиксации линии перемирия будет рассматриваться как угроза всему трансатлантическому сообществу. В случае такого нападения предусмотрен коллективный ответ, вплоть до применения военной силы.

Механизм реагирования детализирован в отдельном рамочном соглашении. В случае нового наступления РФ президент США после срочных консультаций с Киевом, НАТО и ключевыми европейскими союзниками будет определять комплекс мер: от разведывательной и логистической поддержки до прямого военного вмешательства, экономических санкций и дипломатического давления. Для мониторинга соблюдения условий предлагается создать совместный украинско-натовский орган оценки и международную комиссию под европейским председательством при участии Соединенных Штатов.

Гарантии рассчитаны на десять лет с возможностью автоматической пролонгации. Документ предусматривает места для подписей Украины, США, ЕС, НАТО и Российской Федерации. В Белом доме отмечают, что Москва проинформирована о содержании предложения, однако остается открытым вопрос, будет ли российская подпись обязательной для вступления соглашения в силу.

В то же время проект содержит ряд болезненных для Киева компромиссов. В частности, предлагается передать России полный контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, зафиксировать линию фронта в Херсонской и Запорожской областях в нынешнем состоянии и создать демилитаризованную зону. Кроме того, численность ВСУ должна быть сокращена до 600 тысяч военнослужащих (по сравнению с нынешними 800-850 тысячами), а постоянное размещение контингентов НАТО на территории Украины исключается.

Дедлайн на мир: действительно ли существует "мирный план Трампа"

Администрация Дональда Трампа выдвинула ультиматум: президент Украины Владимир Зеленский должен одобрить предложенные условия мирного соглашения до 27 ноября — Дня благодарения в США. По данным источников в Вашингтоне, Белый дом установил жесткий дедлайн для завершения переговоров, чтобы заключить соглашение еще до конца 2025 года.

В офисе американского президента считают предложенные гарантии стратегическим достижением, которое существенно усилит безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Однако американские чиновники признают, что документ еще будет проходить согласование с европейскими партнерами и может претерпеть изменения.

Предложение уже вызывает противоречивые оценки. С одной стороны, оно может спровоцировать резкую критику в украинском обществе из-за территориальных уступок. С другой — часть изоляционистски настроенных сторонников Трампа выступает против любых обязательств, которые могут втянуть США в новый европейский конфликт.

По словам кандидата политических наук Руслана Ключника, до сих пор неизвестен первоисточник якобы 28-пунктного "плана Трампа". В украинском инфопространстве его первым обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, но без всякой ссылки на документ или должностное лицо. В американских медиа появляются похожие утечки, однако Белый дом и Госдепартамент официально не подтверждают существование именно такого текста. При таких обстоятельствах вполне обоснованно предположить, что имеем дело с очередной контролируемой информационной кампанией, призванной протестировать реакцию Киева, Москвы и европейских столиц.

Некоторые пункты, по словам Ключника, которые приписывают документу, выглядят откровенно странными.

"Например, пункт 9 — европейские истребители будут размещены в Польше. Польша — страна ЕС. Соответственно, европейские истребители там есть и так. Или пункт 10.d — беспричинный запуск Украиной ракеты по Москве или Санкт-Петербургу. Вряд ли у Украины появятся ракеты, которыми можно обстреливать Санкт-Петербург. Кроме того, почему нет подобных гарантий для других городов, до которых украинские ракеты могут долететь?" — отмечает политолог.

28 пунктов: что будет, если Украина отвергнет этот план

По мнению Ключника, если же предположить, что план действительно существует и Киев его отвергнет, последствия могут быть драматическими. Украина остается критически зависимой от американского оружия, разведданных и финансовой поддержки. Полноценно заменить ее европейскими ресурсами невозможно, а американские спутниковые данные — вообще незаменимы. Примеры Словакии в 2023 году и потенциального разворота Чехии в 2025 году красноречиво свидетельствуют: любая страна-партнер может прекратить помощь в любой момент, потому что юридических обязательств перед Украиной никто не имеет. Это всегда была добрая воля, ограниченная собственными ресурсами и внутриполитическими реалиями.

"У Украины была и остается опция воевать и удерживать оборону городов в Донецкой и других областях. В течение почти четырех лет стороны в определенной степени приближались или делали вид, что приближаются к подписанию определенных документов, но боевые действия не прекращались. Соответственно, сейчас они также могут продолжиться. Отношение граждан Украины к такому сценарию — это также тема отдельного разговора", — говорит Фокусу эксперт.

Теоретически, по словам Ключника, болезненные пункты можно смягчить, предложив альтернативные проекты с участием ЕС, Великобритании, Турции или других посредников. Но тогда встанет вечный вопрос: поставит ли подпись Москва? Опыт израильско-палестинских соглашений или недавних попыток перемирия в секторе Газа красноречиво доказывает: бумага сама по себе мира не гарантирует. История конфликтов — это цепь подписанных и нарушенных договоренностей.

Захочет ли Москва подписать план-28?

По словам политолога, доктора философии в области социальных и поведенческих наук Андрея Рудыка, очень трудно делать предметный анализ, пока не появится официальный текст. Он также считает, что то, что циркулирует в медиа, — это классическая утечка "из рук в руки", когда источником выступают "авторитетные лица, желающие остаться неизвестными". Пока Белый дом или Офис президента Украины не опубликуют документ, все 28 пунктов остаются лишь медийной реконструкцией. Даже если гипотетически предположить, что текст аутентичный, главная проблема не в том, согласится ли на него Киев, а в том, захочет ли его выполнять Москва.

"Именно здесь кроется ключевой недостаток всех подобных инициатив. Россия на протяжении всей войны демонстрировала, что подпись под документом для нее — не более чем тактическая пауза. Любой "мирный план", который не предусматривает полного достижения заявленных Кремлем целей (демилитаризация, денацификация, признание аннексий), Москва будет воспринимать лишь как временное перемирие для перегруппировки", — отмечает Фокусу политолог.

Поэтому даже если Украина теоретически примет все 28 пунктов, нет никакой гарантии, что Россия не найдет повод выйти из соглашения через полгода или год. И тогда весь мир снова услышит знакомое: "Мы предлагали мир, но Киев и Запад снова нас обманули".

Сомнительные "гарантии безопасности"

Еще один принципиально нелогичный момент, по словам Рудыка — конструкция "гарантий безопасности вне НАТО". Украине предлагают отказаться от членства в военно-политических союзах в обмен на "такие же гарантии, как статья 5". Но если эти гарантии действительно эквивалентны натовским, то почему не принять Украину в Альянс сразу? А если они слабее — то в чем смысл отказа от реального членства в пользу бумажных обещаний? Это противоречие делает весь замысел уязвимым с точки зрения национальной безопасности.

Если же Украина публично отвергнет план, последствия будут преимущественно информационными.

"Россия мгновенно использует это как доказательство "не миролюбия" Киева, переложит ответственность за продолжение войны на Украину и получит дополнительный аргумент для внутренней и внешней аудитории: "Мы предлагали справедливый мир — они отказались". В дипломатическом плане это даст Москве возможность выйти "сухой из воды" и продолжить давление уже с позиции "обманутой стороны", — добавляет эксперт.

План Трампа: почему спешит американский лидер

По мнению Руслана Ключника, нельзя исключать и внутриамериканских мотивов спешки. Трамп может искренне стремиться разорвать российско-китайский альянс или же использовать "украинский кейс" как внешнеполитическую победу перед промежуточными выборами в Конгресс в 2026 году.

"Победа левого популиста Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка по понятным причинам не нравится Трампу и республиканцам. Но успешное решение "украинского кейса" может несколько нивелировать поражение в Нью-Йорке. Можно предположить, что спешка американской стороны вызвана комплексом факторов, далеко не все из которых доступны для изучения нами на данный момент", — говорит политолог.

По словам Андрея Рудыка, ответ лежит прежде всего в плоскости внутренней политики США. Быстрая "победа" в большом конфликте — идеальный продукт для продажи американскому избирателю накануне промежуточных выборов 2026 года. Примеров такого "молниеносного миротворчества" уже хватает: мнимое соглашение между "военным конфликтом" Азербайджана и Албании или громко разрекламированное перемирие между ДР Конго и Руандой, которое не остановило боевые действия, но дало чиновникам Белого дома повод для самопиара.

Также, в геополитическом измерении, администрация Трампа вынуждена реагировать на обострение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Последние заявления Токио о том, что нападение Китая на Тайвань будет рассматриваться как угроза национальной безопасности Японии, меняют весь баланс сил. В таких условиях Вашингтону крайне невыгодно держать одновременно два больших открытых фронта — европейский и азиатский. Отсюда и желание как можно скорее "заморозить" украинский конфликт, даже ценой болезненных для Киева компромиссов", — подчеркивает эксперт.

Так что главный вопрос даже не в том, примет ли Украина эти условия, а в том, готова ли Россия их выполнять. Пока что история дает однозначный ответ: нет. А значит, любой "мирный план", не учитывающий этой реальности, обречен остаться очередной бумагой, которая не остановит войну.

