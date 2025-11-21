США предлагают Украине безопасность, как в НАТО: что предусматривает "мирный план" Трампа, — Axios

В предложенном командой Дональда Трампа плане прекращения войны Украине речь идет о гарантиях безопасности, сконструированных по логике статьи 5 НАТО, с возможным силовым реагированием на повторную агрессию РФ. В то же время документ предусматривает сложные компромиссы, в частности территориальные, которые могут спровоцировать как внешнюю, так и внутреннюю критику.

В частности, речь о детальном 28-пунктном проекте, который министр армии США Дэн Дрисколл передал президенту Владимиру Зеленскому, передает издание Axios. В тексте зафиксировано, что Украина должна получить "надежные гарантии безопасности", построенные по модели коллективной обороны НАТО, но адаптированные под нынешние обстоятельства войны с Россией. Речь идет о механизме, по которому любая масштабная, преднамеренная и длительная вооруженная атака РФ после установления линии перемирия будет считаться угрозой всему трансатлантическому сообществу.

Параллельно американская сторона передала Украине отдельный проект рамочного соглашения, где более четко выписан механизм реагирования на возможные нарушения. В нем отмечается, что в случае нового наступления России президент США после срочных консультаций с Киевом, НАТО и европейскими союзниками будет определять комплекс ответных мер. Среди инструментов реагирования названы применение военной силы, разведывательная поддержка, логистика, экономическое давление, дипломатические шаги и другие действия, которые признают необходимыми для восстановления безопасности.

Відео дня

Для фиксации и анализа возможных нарушений предлагается создать совместный механизм оценки с участием Украины и НАТО. Кроме того, в документе говорится о формировании международной мониторинговой комиссии, которую возглавят европейские партнеры при участии США. Именно этот орган должен контролировать выполнение договоренностей после вступления их в силу.

Отдельным блоком прописаны обязательства стран Альянса. В частности, Франция, Великобритания, Германия, Польша, Финляндия и другие союзники подтверждают, что стабильность Украины непосредственно влияет на безопасность Европы. В случае нарушения условий перемирия они обязуются координировать свои действия с США для формирования единой позиции сдерживания.

Предполагается, что система гарантий будет действовать в течение десяти лет с возможностью пролонгации по взаимному согласию сторон. В тексте документа оставлены места для подписей Украины, Соединенных Штатов, Европейского Союза, НАТО и Российской Федерации. В Белом доме сообщили, что Москва проинформирована о содержании проекта, однако пока неизвестно, будет ли ее подпись обязательной для приобретения соглашениями юридической силы.

В самой администрации Трампа предложенные гарантии подают как стратегическое достижение для Украины, которое способно усилить ее безопасность в долгосрочной перспективе. Вместе с тем американские чиновники признают, что документ еще будет обсуждаться с европейскими партнерами и может быть изменен в процессе переговоров.

В то же время план содержит ряд чрезвычайно чувствительных для Киева пунктов. В частности, речь идет о территориальных уступках: России предлагается передать контроль над всей территорией Донбасса, а линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях фактически зафиксировать в нынешнем состоянии. Кроме этого, между сторонами должна быть создана демилитаризованная зона.

Также документ предусматривает сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч военных. Это меньше их нынешнего количества, которое оценивается в 800-850 тысяч, но существенно больше довоенного уровня, который составлял около 250 тысяч человек. Отдельно отмечается, что никакие военные контингенты НАТО не будут размещены на украинской территории.

В материале отмечается, что предложенный подход может вызвать резкую реакцию среди части сторонников Трампа, ориентированных на изоляционистский курс "Америка превыше всего". Ведь в случае реализации эти договоренности фактически создают для США обязательства вступаться за Украину в случае нового масштабного конфликта.

Напомним, что администрация Дональда Трампа установила жесткие временные рамки для переговорного процесса и требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения — 27 ноября.

До этого Владимир Зеленский заявил о том, что он готов обсуждать план завершения российско-украинской войны, который был создан США и Россией.