Ко Дню благодарения: Зеленскому предоставили неделю, чтобы согласиться на мирный план Трампа, — FT

Администрация Дональда Трампа установила жесткие временные рамки для переговорного процесса и требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения — 27 ноября.

В частности, Трамп требует от Украины отказаться от подконтрольных ей территорий на востоке Донбасса, сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от жизненно важных категорий вооружений, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

"Администрация Трампа установила "агрессивные" сроки, чтобы успеть представить соглашение Москве до конца ноября и завершить процесс в начале декабря", — говорится в материале.

То есть после того, как Владимир Зеленский, по замыслу Белого дома, согласится на условия США, документ планируют передать РФ, а весь процесс хотят завершить до начала декабря.

В то же время украинские чиновники отмечают, что ряд положений документа неприемлемы, и сейчас ведется работа над встречными предложениями.

Один из высокопоставленных украинских чиновников сравнил нынешнее давление с тем, которое оказывалось при заключении соглашения о полезных ископаемых.

Журналисты также подчеркнули, что в ЕС на мирные предложения Белого дома отреагировали скептически.

В частности, верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Брюссель "не слышал ни о каких уступках с российской стороны", что ставит под сомнение сбалансированность инициативы.

Авторы материала отметили, что пока непонятно, уложится ли Киев в указанные сроки.

