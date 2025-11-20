"Агрессивный таймлайн": Зеленского принуждают принять мирный план США, — РБК-Украина

Высокопоставленный чиновник США сообщил журналистам "РБК-Украина", что решение президент Зеленский по плану "Виткоффа-Дмитриева" должен принять быстро.

"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне, — это жесткие сроки на его условиях. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия", — сказал в комментарии РБК-Украина высокопоставленный чиновник из США.

Имя своего источника издание не назвало.

В то же время спикер Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что над "мирным планом" вместе с Уиткоффом "тайно" работал госсекретарь США Марко Рубио.

"Уиткофф и Рубио тайно работали над планом в течение последнего месяца. Они одинаково взаимодействовали с обеими сторонами, чтобы понять, на что эти страны обязуются для достижения прочного и длительного мира. Переговоры продолжаются, президент Трамп поддерживает этот план. Это хороший план как для России, так и для Украины", — сказала Ливитт.

Но ранее сообщалось, что "план Трампа" разрабатывали без участия Украины и Европы.

По данным источников издания Axios, Зеленский во время переговоров в Киеве заверил американскую делегацию, что готов работать с Вашингтоном по мирному плану.

Неназванный украинский чиновник рассказал журналистам, что Дрисколл передал Зеленскому письменную копию плана. В то же время, как уточнил неназванный американский чиновник, Зеленский и Дрисколл "согласовали жесткий график" для подписания соглашения в соответствии с планом США.

Собеседники Axios заявляют, что во время переговоров президент Украины "был более сговорчивым".

Также журналисты выяснили, что изначально делегация Дрисколла планировала поехать в Украину для обсуждения военных технологий и стратегии, но потом Белый дом попросил его помочь "запустить переговоры" с Зеленским от имени спецпосланника США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что 19 ноября Владимир Зеленский должен был провести встречу с представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Анкаре, чтобы обсудить мирный план, разработанный США и Россией. Впрочем, эта встреча не состоялась, ведь Зеленский отправился в Турцию с другим планом, который был разработан Украиной и Европой. Этот план был таким, который точно не согласовала бы Россия.

