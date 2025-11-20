"Агресивний таймлайн": Зеленського примушують прийняти мирний план США, — РБК-Україна

Високопоставленний чиновник США повідомив журналістам "РБК-Україна", що рішення президент Зеленський щодо плану "Віткоффа-Дмітрієва" має прийняти швидко.

"Якщо ви спостерігали за президентом Трампом, ви маєте відчувати, що коли йдеться про агресивний таймлайн, — це жорсткі терміни на його умовах. Це означає прямо зараз, це означає якомога швидше. Це терміни, за якими ми працюємо, і це мандат, який міністр Ден Дрісколл привніс до мирних зусиль", - сказав у коментарі РБК-Україна високопоставлений чиновник із США.

Ім'я свого джерела видання не назвало.

В той же час спікерка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що над "мирним планом" разом із Віткоффом "таємно" працював держсекретар США Марко Рубіо.

"Віткофф і Рубіо таємно працювали над планом протягом останнього місяця. Вони однаково взаємодіяли з обома сторонами, щоб зрозуміти, на що ці країни зобов'яжуться для досягнення міцного та тривалого миру. Переговори тривають, президент Трамп підтримує цей план. Це хороший план як для Росії, так і для України", - сказала Лівітт.

Відео дня

Але раніше повідомлялось, що "план Трампа" розробляли без участі України та Європи.

За даними джерел видання Axios, Зеленський під час переговорів у Києві запевнив американську делегацію, що готовий працювати з Вашингтоном щодо мирного плану.

Неназваний український чиновник розповів журналістам, що Дрісколл передав Зеленському письмову копію плану. Водночас, як уточнив неназваний американський чиновник, Зеленський і Дрісколл "узгодили жорсткий графік" для підписання угоди відповідно до плану США.

Співрозмовники Axios заявляють, що під час переговорів президент України "був більш поступливим".

Також журналісти з'ясували, що спочатку делегація Дрісколла планувала поїхати в Україну для обговорення військових технологій і стратегії, але потім Білий дім попросив його допомогти "запустити переговори" із Зеленським від імені спецпосланця США Стіва Віткоффа і держсекретаря Марко Рубіо.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Володимир Зеленський мав провести зустріч з представником Трампа Стівом Віткоффом в Анкарі, щоб обговорити мирний план, розроблений США та Росією. Утім, ця зустріч не відбулася, адже Зеленський вирушив до Туреччини з іншим планом, який був розроблений Україною та Європою. Цей план був таким, який точно не погодила б Росія.

Також Фокус писав про що йдеться в 28 пунктах мирного плану, який представили Віткофф та Дмітрієв.