Зеленський привіз в Туреччину свій мирний план, "який Росія ніколи не прийме", — Axios

Президент України Володимир Зеленський мав провести зустріч з представником Трампа Стівом Віткоффом в Анкарі, щоб обговорити мирний план, розроблений США та Росією. Утім, ця зустріч не відбулася, адже Зеленський вирушив до Туреччини з іншим планом, який був розроблений Україною та Європою.

Такий план, за даними одного з американських чиновників, є неприйнятним для РФ. Про це пише видання Axios.

Один з українських посадовців натомість заявив, що зустріч була відкладена через те, що Зеленський попросив обговорити план у більш ширшому форматі, залучивши до обговорення європейські країни.

Ще один американський чиновник стверджує, що ще однією причиною відкладенням зустрічі став корупційний скандал в Україні.

За його словами, Трамп підтримав рішення перенести зустріч Віткоффа з Зеленським.

"Зараз ми будемо чекати. М'яч на боці Зеленського", — заявив американський чиновник.

Він наголосив, що Зеленський може приїхати до Вашингтона, щоб обговорити новий план США, якщо він цього захоче.

Відео дня

При цьому Axios повідомляє, що минулими вихідними відбулася зустріч між Стівом Віткоффом та секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.

Одне з джерел видання стверджує, що Умєров отримав дозвіл від Зеленського вести перемовини щодо мирного плану, і багато коментарів секретаря РНБО було включено до плану США та РФ.

Задачею Умєрова було ознайомитися з планом, який складається з 28 пунктів, але це була лише усна презентація, і Віткофф не надав тому письмовий варіант.

Натомість український чиновник заперечив, що Умєров погодився з умовами плану, а також наголосив, що Україна виступає проти більшості пунктів.

Раніше США повідомили Зеленського, що той має зрозуміти, що Україна повинна піти на поступки під час перемовин. Цей план адмінстрація Трампа вважає реалістичним для завершення війни.

Нагадаємо, що план, запропонований США та Росією Україні передбачає визнання офіційного статусу російської мови в Україні та статусу філії РПЦ — УПЦ МП. Також це вимагатиме від України залишити територію Донбасу, яка наразі перебуває під контролем українського уряду.

При цьому план передбачає, що після проведення перемовин Росія поверне окуповану частину території Херсонської та Запорізької областей.