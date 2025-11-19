Віддати Донбас та скоротити армію вдвічі: США хочуть, щоб Україна йшла на поступки

Американсько-російський план, який у США вважають реалістичним для завершення війни, передбачає необхідність України йти на поступки — територіальні, а також щодо кількості військових.

США вже дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Україна повинна буде прийняти поступки. Про це пише Reuters.

Зазначається, що пропозиція стосується скорочення кількості особового складу у Збройних силах України.

Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв ключові умови цієї угоди.

План схожий на капітуляцію України

Натомість журналіст Financial Times Крістофер Міллер додає більше деталей щодо угоди, а також зазначає, що Зеленський незадоволений пропозицією.

За його словами, ця угода означала б капітуляцію України. У той же час він каже, що це просто максималістські вимоги Кремля, тож, ймовірно, умови угоди можуть бути змінені.

Пропозиція США та РФ включає скорочення кількості військовослужбовців ЗСУ вдвічі, відмова від певних видів озброєння, а також відмова України від Донбасу. Міллер не розкриває того, яка доля Херсонської та Запорізьких областей, які є частково окуповані, а також входять до складу РФ, відповідно до російської Конституції. Також не уточнюється щодо того, чи вийде РФ з частини Харківщини.

Журналістка Наталія Мосейчук також називає пропозицію США капітуляцією.

"Хто ще вірить у збіг антикорупційного скандалу із капітуляцією, яку сьогодні пропонують Україні в Анкарі?" — написала вона про умови, які пропонують Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американська сторона очікує, що всі сторони можуть домовитися про рамкову угоду про завершення війни вже до кінця листопада, а можливо навіть цього тижня.

20 листопада міністр армії США Ден Дрісколл та начальник штабу, генерал Ренді Джордж зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити умови мирної угоди з Росією, які до того обговорювалися з Москвою.

Фокус проаналізував 28-пунктний план, створений Віткоффом та Дмітрієвим. Відзначається, що під ширмою "гарантій безпеки" РФ може ховати замороження фронту на нинішніх лініях, поступки щодо курсу на НАТО й навіть "захист російськомовних", а візит топвійськових США до Києва виглядає як спроба на власні очі оцінити, наскільки українська влада готова до такого сценарію.