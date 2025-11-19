Отдать Донбасс и сократить армию вдвое: США хотят, чтобы Украина шла на уступки

Американо-российский план, который в США считают реалистичным для завершения войны, предусматривает необходимость Украины идти на уступки — территориальные, а также по количеству военных.

США уже дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина должна будет принять уступки. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что предложение касается сокращения количества личного состава в Вооруженных силах Украины.

Вашингтон хочет, чтобы Киев принял ключевые условия этого соглашения.

План похож на капитуляцию Украины

Журналист Financial Times Кристофер Миллер добавляет больше деталей относительно соглашения, а также отмечает, что Зеленский недоволен предложением.

По его словам, это соглашение означало бы капитуляцию Украины. В то же время он говорит, что это просто максималистские требования Кремля, поэтому, вероятно, условия соглашения могут быть изменены.

Відео дня

Предложение США и РФ включает сокращение количества военнослужащих ВСУ вдвое, отказ от определенных видов вооружения, а также отказ Украины от Донбасса. Миллер не раскрывает того, какова судьба Херсонской и Запорожских областей, которые частично оккупированы, а также входят в состав РФ, согласно российской Конституции. Также не уточняется относительно того, выйдет ли РФ из части Харьковщины.

пост Кристофера Миллера Фото: скриншот

Журналистка Наталья Мосейчук также называет предложение США капитуляцией.

"Кто еще верит в совпадение антикоррупционного скандала с капитуляцией, которую сегодня предлагают Украине в Анкаре?" — написала она об условиях, которые предлагают Украине.

Напомним, ранее стало известно, что американская сторона ожидает, что все стороны могут договориться о рамочном соглашении о завершении войны уже до конца ноября, а возможно даже на этой неделе.

20 ноября министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба, генерал Рэнди Джордж встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить условия мирного соглашения с Россией, которые до того обсуждались с Москвой.

Фокус проанализировал 28-пунктный план, созданный Виткоффом и Дмитриевым. Отмечается, что под ширмой "гарантий безопасности" РФ может прятать замораживание фронта на нынешних линиях, уступки по курсу на НАТО и даже "защиту русскоязычных", а визит топ-военных США в Киев выглядит как попытка воочию оценить, насколько украинская власть готова к такому сценарию.