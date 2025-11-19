Чиновники США завтра обсудят с Зеленским условия мирного соглашения с РФ, — Reuters

Министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба, генерал Рэнди Джордж 20 ноября встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным инсайдеров, одной из тем встречи будут условия мирного соглашения с Россией, которые до того обсуждались с Москвой.

О предстоящей встрече Зеленского с высокопоставленными чиновниками из США пишет информационное агентство Reuters. Издание со ссылкой на неназванный источник пишет, что президент Украины встретится с Дэном Дрисколлом и Рэнди Джорджем 20 ноября в Киеве.

Посольство США в Киеве сообщило, что американская делегация 19 ноября, возглавляемая министром армии Дэном Дрисколлом, прибыла в столицу Украины с "миссией по выяснению фактов". Высокопоставленный украинский чиновник, имя которого не раскрывается, сказал журналистам, что Киев получил "сигналы" относительно ряда предложений США по прекращению войны, которые Штаты до того обсуждали с Россией. По словам инсайдера, Украина в подготовке этих предложений участия не принимала.

Reuters сообщает, что Владимир Зеленский 19 ноября проведет переговоры в Турции, а на следующий день встретится с представителями армии США в Киеве "в рамках новых усилий по возрождению мирных переговоров с Россией".

Источник в Турции сообщил журналистам, что страну может посетить также специальный представитель США Стив Уиткофф, однако официального объявления не было. В Министерстве иностранных дел Турции опровергли вероятное участие Уиткоффа во встречах в Анкаре.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что с момента встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в августе никаких нововведений относительно мирных предложений не было.

В Офисе президента Украины на момент публикации новости не давали официальных комментариев относительно встречи Владимира Зеленского с делегацией США в Киеве 20 ноября.

Напомним, издание Axios со ссылкой на заявления официальных лиц США и России 19 ноября писало, что Штаты разрабатывают новый план окончания войны в Украине и тайно консультируются для этого с россиянами.

Журналисты Politico писали, что президент США Дональд Трамп делегировал высокопоставленных чиновников Пентагона в Киев в частности для оценки перспектив мирного урегулирования российско-украинской войны.