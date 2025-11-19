Соглашение разработано США и РФ: мирная договоренность может быть уже в этом месяце, — Politico

В Белом доме вскоре должны представить мирное соглашение, которое должно завершить российско-украинскую войну. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что американская сторона ожидает, что рамочное соглашение все стороны могут договориться уже до конца ноября, а возможно даже на этой неделе.

Отмечается, что события развиваются чрезвычайно быстро. В частности, стало известно о визите министра армии США Дрисколла вместе с четырьмя генералами и другими военными чиновниками США в Украину. Во время визита планируется встреча американских военных с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом говорится в материале Politico.

План, который состоит из 28 пунктов, был разработан в конце октября в Майами во время переговоров высокопоставленного чиновника Стива Уиткоффа и российского переговорщика Кирилла Дмитриева, выяснили в Axios.

Представители администрации Трампа сообщили, что они "находятся на грани большого прорыва" в мирных переговорах.

Відео дня

В то же время этот план не учитывает позицию Украины и европейских союзников. Высокопоставленный источник издания Reuters в украинском правительстве сообщил, что никто не обсуждал план с украинской стороной.

Зеленский отправился в Турцию 19 ноября, чтобы обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом мирное соглашение.

Важно

Мир для Украины: медиация — это не о том, чтобы просто посадить стороны за стол переговоров любой ценой

В Белом доме ожидают, что представят этот план как безальтернативный. По мнению администрации Трампа коррупционные скандалы и ситуация на поле боя заставят Зеленского принять то, что ему предлагают. Позиция Европы же не интересует США, если Украина согласится.

В то же время Дмитриев говорит, что 28-пунктный план — это больше, чем просто соглашение о прекращении огня. По его словам, это предложение завершения войны в Украине, которое также поможет восстановить отношения между США и Россией, а также решить вопрос безопасности России.

Зато Politico отмечает, что считает, что Зеленский, вероятно, будет решительно противостоять любым пунктам соглашения, которые он будет считать неприемлемыми. Украина не захочет отказываться от территорий, но давление на нее будет сильным.

Но, если три стороны смогут достичь соглашения, то потенциальный саммит Трампа и Путина непременно состоится.

Напомним, Фокус разбирался в том, что скрывается в секретном плане США и РФ и почему он может быть опасным для Украины. В частности, под ширмой "гарантий безопасности" могут скрываться заморозка фронта на нынешних линиях, уступки по курсу на НАТО и даже "защита русскоязычных".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков угрожал, что украинская сторона должна знать, что рано или поздно придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций.