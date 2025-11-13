Придется продолжать "СВО": в Кремле ответили на критику Кислицы и прекращение переговоров

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры России и Украины прекращены, и раскрыл новые детали со встречи в Стамбуле. В Москве ответили, что "рано или поздно" придется договариваться и стали на защиту главы своей делегации Владимира Мединского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявления украинского МИД о прекращении переговоров. Его слова 13 ноября передала "Российская газета".

"Они важны, формализуют ситуацию де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты", — подчеркнул спикер.

По его словам, это — печальный факт, ведь без возможности диалога Россия будет продолжать так называемую "СВО", которой называет развязанную полномасштабную войну в Украине.

"Украинская сторона должна знать, что рано или поздно придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций", — добавил Песков, заверив, что с каждым днем позиции Киева будут ухудшаться.

В ТАСС передали другие основные заявления пресс-секретаря о мирных переговорах:

"Россия хочет настоящего мира" и открыта к "урегулированию украинской проблемы политико-дипломатическими средствами";

При этом для Москвы важно обеспечить свои интересы и "застраховать свою безопасность для будущих поколений";

"С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать. И как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем";

Исторические лекции Мединского на самом деле — "глубокие, интересные, увлекательные и содержательные".

Мирные переговоры России и Украины прекращены: что предшествовало

В Кремле отреагировали на интервью Кислицы изданию The Times. В нем дипломат рассказал, что на переговоры в Стамбуле россияне появились с досье на каждого члена украинской делегации.

"Они очень хорошо знали историю каждого из нас, и порой говорили провокационные и довольно неприятные вещи", — вспомнил замминистра.

По его словам, РФ рассчитывала отвлечь внимание и разозлить украинцев, чтобы обвинить их в сорванных переговорах. Враждебную делегацию возглавлял Мединский, который начал встречу с лекции. Он пересказывал искаженную историю стран, придя к выводу, что россияне якобы убивают русских.

"Но мы знали, что они это сделают, и я помню, что на брифинге перед встречей мы договорились между собой, что позволим им говорить так долго, как они захотят. Мы бы не участвовали в обсуждении достоверности исторических отчетов. Тогда мы бы пошли прямо к нашей повестке дня", — поделился Кислица.

Он отметил, что попытки украинских дипломатов говорить о сути игнорировались, зато россияне предлагали создать совместную группу в Whatsapp и рабочие группы. Целью этих шагов было обмануть США, чтобы американцы поверили в прогресс и не давили на РФ. Идеи прекращения огня делегация под руководством Мединского отвергала, Москва была согласна только остановить бои на два часа, чтобы собрать тела погибших.

Украинский дипломат сообщил, что нынешние мирные переговоры не дали прогресса, поэтому их прекратили. По его словам, с лета продолжается борьба за то, чтобы международные партнеры решительно давили на Кремль с целью согласия РФ на встречу на уровне лидеров.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для завершения войны Украина должна пройти через "демилитаризацию и денацификацию". Председатель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко ответил, что милитаризация была следствием действий именно Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что возможность победы Украины в войне — это "самое глубокое заблуждение, в которое может впасть и в которое впадает киевский режим". Он пообещал, что условия на фронте будут ухудшаться с каждым днем.