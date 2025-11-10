Песков рассказал, когда завершится война в Украине

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков выразил убеждение, что российско-украинская война завершится только тогда, когда Россия достигнет всех задач, которые стояли в начале вторжения.

При этом Песков утверждает, что пауза в переговорах происходит не из-за россиян, а из-за позиции "собеседников, которые не хотят продолжать разговор дальше". Полное заявление Пескова цитирует Telegram-канал"Смотри".

"Их всячески подстрекают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами. Это — самое глубокое заблуждение, в которое может впасть и в которое впадает киевский режим", — заявил спикер российского диктатора.

Важно

При этом он заявил, что ситуация на фронте очень динамичная, и она ярко показывает, что перспективы Украины "будут ухудшаться с каждым днем".

Напомним, что в октябре Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу передать Украине два частично оккупированных региона — Запорожье и Херсонщину. Вместо этого он захотел, чтобы Украина отдала ему полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Впоследствии в ISW объяснили, что передача всей территории Донецкой области Путину может создать для россиян условия для возобновления боевых действий и атак по Украине с более выгодных позиций в удобное для них время.