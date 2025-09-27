Почему Украина выигрывает войну: Financial Times привел ряд аргументов

Россия не смогла достичь своей главной цели — уничтожения украинской нации. И вопреки утверждениям российской пропаганды, Украина выигрывает войну.

Израильский философ, историк и писатель Юваль Ной Харари написал колонку для Financial Times, в которой заявляет, что Украина выигрывает войну с Россией, удивив весь мир, после того, как казалась беспомощной в 2014 году и после того, как весь мир ожидал проигрыша после начала полномасштабного наступления ВС РФ в феврале 2022 году.

Никто не ожидал от Украины успехов на поле боя в 2022 году

Харари отмечает, что в то время российское руководство и многие наблюдатели по всему миру ожидали, что Россия захватит Киев и нанесет решающее поражение украинской армии в течение нескольких дней. Даже западные сторонники Украины были настолько не уверены в ее шансах на сопротивление, что предложили эвакуировать президента Зеленского и его команду и помочь им сформировать правительство в изгнании.

Но Владимир Зеленский остался в Киеве, заявив американцам, что ему нужны боеприпасы, а не "попутка".

ВСУ ошеломили мир, отразив российское наступление на Киев. В конце лета 2022 года украинская армия перешла в контрнаступление, одержав две крупные победы в Харьковской и Херсонской областях и освободив значительную часть территории, захваченной россиянами на первом этапе вторжения.

С тех пор, несмотря на ограниченные успехи обеих сторон, линия фронта практически не сдвинулась. Россияне пытаются создать впечатление неустанного продвижения, но дело в том, что с весны 2022 года им не удалось захватить ни одного стратегически важного города, такого как Киев, Харьков или Херсон.

"В 2025 году, ценой примерно 200 000–300 000 убитых и раненых, российской армии удалось захватить лишь тонкую полоску приграничной зоны, составляющую, по самым достоверным данным, около 0,6% от общей территории Украины. При сохранении темпов в 2025 году, теоретически, России потребуется около 100 лет и десятки миллионов жертв, чтобы завоевать остальную часть Украины. Фактически, в августе 2025 года Россия контролировала меньшую территорию Украины, чем в августе 2022 года", — напоминает Харари.

По его мнению, ситуация напоминает западный фронт Первой мировой войны, когда безжалостные генералы жертвовали десятками тысяч солдат, чтобы заполучить "несколько километров грязных руин". И как и российские СМИ, газеты в то время также скрывали масштаб потерь, печатая карты, которые якобы показывали крупные успехи.

Как заметил историк Тоби Такер, газеты времен Первой мировой войны часто использовали намеренно крупный масштаб, "что делало "успехи" внешне впечатляющими, но любой проницательный читатель мог заметить, что… они были незначительными. Во многих газетах точные географические детали прямо противоречили постоянным сообщениям о "успехах" и "продвижениях". То же самое происходило и с последними русскими успехами".

Украина загнала Россию в тупик

Для Украины с военной точки зрения имеет смысл совершать тактические отступления, сохраняя свои силы и жизни солдат, в то время как Россия истощает себя, проводя дорогостоящие атаки ради незначительной выгоды. Правда в том, что Украине удалось загнать Россию в тупик.

На море украинские достижения были не менее впечатляющими. 24 февраля 2022 года Черноморский флот России имел полное превосходство на море, и, казалось, у Украины не было средств ему противостоять. Вначале флагман Черноморского флота России, крейсер "Москва" угрожал гарнизону на острове Змеиный, но Украина вернула остров и потопила "Москву", вынудив россиян прятать свой флот в безопасных гаванях вдали от фронта.

В воздухе Россия также потерпела неудачу. Российские ВВС понесли сокрушительные потери, в том числе в результате украинской операции "Паутина".

Россия отреагировала, применив дальнобойные ракеты и беспилотники для террора украинских городов. Украина воздержалась от ответных действий и избегает ударов по гражданским объектам в России, однако украинские беспилотники продемонстрировали значительную способность поражать аэродромы и объекты инфраструктуры, особенно нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в сотнях километров от российской территории.

Харари напоминает, что всего этого ВСУ добились всего этого без прямого военного вмешательства извне. Пока единственной третьей стороной, напрямую вмешавшейся в войну, была Северная Корея, которая отправила более 10 000 своих солдат воевать на стороне России. Страны НАТО оказали Украине масштабную поддержку оружием и другими ресурсами, но ни один из ее военнослужащих официально не участвовал в реальных боевых действиях.

Он напоминает, что до 24 февраля 2022 года и в течение длительного времени после этого страны НАТО отказывались поставлять Украине многие виды более современного тяжелого вооружения, а также ограничивали использование других. Некоторые из этих ограничений действуют до сих пор.

Харари отмечает, что если бы Украине оказали полную поддержку в 2022 году, то ВСУ вполне могли бы выиграть войну к концу 2022 года или к лету 2023 года, до того, как Россия успела бы восстановить свою армию и военную экономику.

Самое слабое звено обороны Украины – в умах ее западных союзников

"В 2025 году самое слабое звено обороны Украины по-прежнему находится в умах ее западных друзей", — считает Харари.

Распространяя пропаганду о неизбежности победы России, в Кремле надеются, что американцы и европейцы падут духом, лишат Украину поддержки и вынудят ее сдаться. Харари напоминает, что поддаться этой пропаганде станет катастрофой не только для Украины, но и для стран НАТО, которые потеряют значительную часть своего авторитета, а также лучшую защиту от растущих российских угроз.

"Самой крупной и опытной боевой силой, стоящей между российской армией и Варшавой, Берлином и Парижем, является украинская армия. Польская, немецкая и французская армии насчитывают около 200 000 солдат каждая, большинство из которых никогда не участвовали в боях. В украинской армии, напротив, насчитывается около миллиона солдат, большинство из которых – опытные ветераны", — пишет Харари.

Он считает, что европейцам стоит задуматься о том, что если Россия завтра нападет на Европу, а США решат не вмешиваться, главным военным активом Европы станет украинская армия. И американским военным тоже стоит поучиться у Украины, учитывая ее боевой опыт и передовые разработки в сфере вооружений, особенно дронов.

Путин не достиг главной цели в Украине

Юваль Ной Харари, как историк, напоминает, что войну выигрывает не тот, кто завоевывает больше земель, разрушает больше городов или убивает больше людей. Войну выигрывает тот, кто достигает своих политических целей. И в Украине уже очевидно, что Путин не смог достичь своей главной военной цели — уничтожения украинской нации.

Он напоминает, что российский президент постоянно утверждал, что украинцы никогда не были "настоящей нацией". Он начал войну, чтобы доказать миру, что украинской нации не существует, что украинцы — на самом деле русские, и что при малейшей возможности "украинцы с радостью войдут в состав России-матушки".

"Независимо от того, как будет развиваться война в ближайшие месяцы, память о российском вторжении, российских зверствах и украинских жертвах будет продолжать питать украинский патриотизм для будущих поколений", — резюмирует Харари.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои территории в международно признанных границах. По его мнению, Россия погрязла в трехлетней войне.

А на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября в Белом доме, Трамп заявил, что Россия потратила миллиарды долларов на боевые действия в Украине и потеряла миллион солдат, но не смогла заполучить почти никакой земли.