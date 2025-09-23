Украина может вернуть все территории и даже "пойти дальше", — Трамп
Дональд Трамп заявил о реальных шансах Украины на полную победу в войне с Россией. В своем обращении он призвал Киев к активным действиям и пообещал продолжение американских поставок вооружений через НАТО.
Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением относительно войны в Украине. По его мнению, Россия погрязла в трехлетней войне и испытывает серьезные экономические проблемы, тогда как Украина имеет шанс вернуть все свои территории и даже достичь большего. Политик подчеркнул, что США будут продолжать поставлять оружие в НАТО для помощи Киеву.
Дональд Трамп в новом обращении заявил, что Украина способна вернуть все свои территории в международно признанных границах. Он подчеркнул: с поддержкой Европейского Союза, НАТО и финансовой помощью партнеров Киев может одержать победу над Россией.
"Украина, с поддержкой ЕС, находится в положении, которое позволяет бороться и выиграть, вернув все свои территории. Восстановление границ, с которых началась эта война, вполне возможно", — отметил Трамп.
Он раскритиковал Кремль за затяжную войну, которую, по его словам, "настоящая военная держава должна была бы выиграть менее чем за неделю". Трамп подчеркнул, что Россия превращается в "бумажного тигра", в то время как экономическая ситуация в стране резко ухудшается.
"Путин и Россия находятся в больших экономических трудностях. Это время для Украины действовать", — подчеркнул политик.
Трамп также обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются россияне в повседневной жизни — в частности, дефицит топлива и длинные очереди. По его мнению, большинство средств Кремль тратит на войну, тогда как Украина демонстрирует "огромный дух и становится только сильнее".
В конце обращения он пожелал обеим странам мира, но подчеркнул, что США продолжат поддержку Киева: "Мы и в дальнейшем будем поставлять оружие НАТО, чтобы они использовали его по своему усмотрению. Успехов всем!"
