Украина может вернуть все территории и даже "пойти дальше", — Трамп

Дональд Трамп заявил о реальных шансах Украины на полную победу в войне с Россией. В своем обращении он призвал Киев к активным действиям и пообещал продолжение американских поставок вооружений через НАТО.

Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением относительно войны в Украине. По его мнению, Россия погрязла в трехлетней войне и испытывает серьезные экономические проблемы, тогда как Украина имеет шанс вернуть все свои территории и даже достичь большего. Политик подчеркнул, что США будут продолжать поставлять оружие в НАТО для помощи Киеву.

Дональд Трамп в новом обращении заявил, что Украина способна вернуть все свои территории в международно признанных границах. Он подчеркнул: с поддержкой Европейского Союза, НАТО и финансовой помощью партнеров Киев может одержать победу над Россией.

"Украина, с поддержкой ЕС, находится в положении, которое позволяет бороться и выиграть, вернув все свои территории. Восстановление границ, с которых началась эта война, вполне возможно", — отметил Трамп.

Заявление Дональда Трампа

Он раскритиковал Кремль за затяжную войну, которую, по его словам, "настоящая военная держава должна была бы выиграть менее чем за неделю". Трамп подчеркнул, что Россия превращается в "бумажного тигра", в то время как экономическая ситуация в стране резко ухудшается.

"Путин и Россия находятся в больших экономических трудностях. Это время для Украины действовать", — подчеркнул политик.

Трамп также обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются россияне в повседневной жизни — в частности, дефицит топлива и длинные очереди. По его мнению, большинство средств Кремль тратит на войну, тогда как Украина демонстрирует "огромный дух и становится только сильнее".

В конце обращения он пожелал обеим странам мира, но подчеркнул, что США продолжат поддержку Киева: "Мы и в дальнейшем будем поставлять оружие НАТО, чтобы они использовали его по своему усмотрению. Успехов всем!"

