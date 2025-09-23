Обсудили дроны РФ в НАТО и завершение войны: Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 23 сентября. Президенты перед прессой обсудили в частности завершение войны в Украине, обмен пленными и антироссийские санкции, а также вторжение дронов и самолетов РФ в страны НАТО.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась на полях 80-й Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций. Событие транслировало издание "Радио Свобода".

На открытой части встречи перед журналистами Владимир Зеленский сообщил, что в течение нескольких месяцев украинские военные деоккупировали 360 квадратных километров и взяли в плен около 1 000 военных.

"Конечно, будем проводить обмен, и благодаря вашей помощи мы имеем эту возможность. Мы будем продолжать, пока Россия не остановит эту войну, и я надеюсь, что они ее остановят", — сказал президент Украины перед американскими репортерами.

Он добавил, что для прекращения войны необходимо больше антироссийских санкций, и Украина поддерживает идеи президента США относительно того, как остановить процессы закупки российской нефти и газа со стороны отдельных стран Европы.

Дональд Трамп в свою очередь на вопрос репортера, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство, ответил утвердительно. При этом он отказался комментировать дроны РФ в воздушном пространстве Дании, ответив, что ему нужно получить дополнительную информацию.

Относительно премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается останавливать закупку нефти в РФ, американский президент ответил, что "имеет определенные ощущения, что он изменит свое мнение". На вопрос, доверяет ли он до сих пор президенту РФ Владимиру Путину, президент США ответил, что "даст знать через месяц".

По словам Трампа, российская экономика сейчас находится в очень сложном положении.

"И Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию. Это очень удивительная ситуация, потому что все думали, что война закончится за три дня, но благодаря украинским военным, благодаря вовлеченности всех она сейчас продолжается. Это не лучшая ситуация для России, потому что они надеялись на быстрое решение", — заявил президент США.

После завершения разговора президентов запланирована пресс-конференция Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский за несколько часов до того принял участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он сообщил, что благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть из РФ 1 625 несовершеннолетних украинцев.

Перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп выступал на Генеральной ассамблее ООН. Во время своей речи он критиковал деятельность ООН и позицию европейских стран в отношениях с Россией. По словам американского президента, ООН не реализовывает свой потенциал и не дает ему поддержки в его стремлении останавливать войны в мире. Относительно войны в Украине он сказал, что надеялся завершить ее раньше благодаря личным контактам с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп заявил, что США готовы к экономическому удару по РФ, однако только если страны ЕС присоединятся к нему.

18 сентября Дональд Трамп раскритиковал лидера РФ и заявил, что Владимир Путин его "подвел". Также он сказал, что больше не считает, что война в Украине может перерасти в Третью мировую.