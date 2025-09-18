"Путин подвел меня": Трамп раскритиковал лидера РФ и оценил потери агрессора в Украине (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его подвел, комментируя ситуацию вокруг войны в Украине, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Related video

По информации телеграмм-канала Clash Report, во время пресс-конференции Стармер подчеркнул, что президент РФ демонстрирует свое истинное лицо, а теперь происходит самое большое наступление с начала вторжения. Он отметил рост количества жертв среди гражданского населения и масштабы насилия.

Дональд Трамп в свою очередь коротко прокомментировал ситуацию словами: "Он действительно меня подвел. Это должны были быть Россия и Украина, но увидим, чем это закончится". Также лидер Белого дома отметил, что Путин убивает много людей, однако сам теряет еще больше, и российские солдаты погибают более быстрыми темпами, чем украинские.

Кроме этого, Трамп выразил надежду, что вскоре появятся хорошие новости по России. Более того, он добавил, что больше не считает, что война в Украине может перерасти в Третью мировую, отметив, что конфликт мог приблизиться к этому, но пока такого риска не видит и считает, что ситуация была позорной.

"Это война, которая могла бы стать Третьей мировой. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к третьей мировой войне, какой позор", — сказал Трамп.

Среди прочего чиновник заверил журналистов, что все будет сделано правильно, и в конце концов война между Россией и Украиной завершится.

Ранее президент США заявил, что Владимиру Зеленскому в конце концов придется пойти на договоренности с РФ. По мнению политика, конфликт между президентами Украины и России настолько обострен, что они не могут находиться в одной комнате во время переговоров, поэтому он, вероятно, придется быть посредником.

В то же время в одном из последних интервью Владимир Зеленский сказал, что готов к переговорам с Трампом и Путиным без предварительных условий. Однако он исключил встречу в Москве из-за обстрелов, но допускает встречу в третьей, безопасной стране.