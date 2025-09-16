Зеленскому все же придется заключить сделку с РФ, — Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украине в конце концов придется пойти на договоренности с РФ, а европейские страны должны прекратить закупки российской нефти. Он также отметил свое стремление завершить войну и поддержать украинцев.

По информации телеграм-канала Clash Report, Трамп отметил, что конфликт между президентами Украины и России настолько обострен, что они не могут находиться в одной комнате во время переговоров, поэтому он, вероятно, придется быть посредником.

"И похоже, что мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть в комнате вместе. Там огромная ненависть", — считает американский лидер.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что имеет положительное отношение к Украине и ее гражданам и желает найти путь для прекращения боевых действий.

Соглашение о завершении войны с РФ — что об этом известно

Стоит заметить, что, по оценке британского журналиста Стива Розенберга, Россия готова идти на мир только при полном согласии Украины с ее условиями. Если этого не произойдет, война будет продолжаться. Путин убежден в превосходстве своих войск на поле боя, а дипломатическая поддержка Китая, Индии и Северной Кореи укрепляет его позиции. Розенберг также отмечает поддержку Кремля со стороны российской элиты. Хотя Путин говорит о "свете в конце тоннеля", Украина и Запад движутся в другом направлении, и пока нет признаков, что их пути могут пересечься.

Что касается условий России, они предусматривают отказ Украины от контроля над частями Донбасса, сохранение нейтралитета, ограничение сотрудничества с НАТО и недопущение развертывания западных войск на ее территории. Кроме того, Москва готова остановить линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и передать под контроль Украины небольшие территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. По данным издания Reuters, Россия сейчас контролирует около 88% Донбасса и 73% территорий Запорожья и Херсона.

Также Фокус писал, во время встречи "Ялтинская европейская стратегия" 12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявил Фариду Закарии из CNN, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны между странами.