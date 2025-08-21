Путин выдвинул Украине новые условия по Донбассу и нейтралитету на саммите с Трампом, — Reuters

Владимир Путин во время саммита с Дональдом Трампом в Аляске выдвинул Украине новые требования по Донбассу, нейтралитету и отказу от вступления в НАТО. Москва предлагает компромисс, но Киев и Запад остаются скептическими относительно условий, которые фактически ограничивают суверенитет Украины.

Related video

По информации издания Reuters, три источника, знакомые с позицией Кремля, сообщили, что российский президент в ходе закрытой почти трехчасовой встречи с Трампом обсуждал возможный компромисс по Украине. В частности, Путин предлагает Киеву отказаться от контроля над частями Донбасса, сохранить нейтралитет, не расширять связи с НАТО и не допускать развертывания западных войск на территории страны.

Российские источники уточняют, что Москва готова остановить нынешние линии фронта в Запорожье и Херсоне, а также передать под контроль Украины небольшие территории в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. По данным США и открытых источников, Россия сейчас контролирует около 88% Донбасса и 73% Запорожья и Херсона.

Киев категорически отвергает условия Москвы, считая их равносильными капитуляции. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Донбасс является важным оборонным регионом, и Украина не может вывести оттуда войска. Также вступление в НАТО остается стратегической целью, закрепленной в конституции страны.

Политологи и аналитики, в частности Сэмюэл Чарап из RAND, указывают, что предложения Путина неприемлемы для Киева и могут служить скорее демонстрацией готовности к переговорам, чем реальной мирной инициативой.

Также издание пишет, что Трамп заявил, что стремится положить конец войне и запомниться как "президент-миротворец", отметив, что Путин якобы заинтересован в завершении конфликта. В то же время лидеры Великобритании, Франции и Германии выражают сомнение в искренности российской стороны.

По словам источников, если Россия и Украина договорятся, возможно заключение трехстороннего соглашения с участием США или повторение Стамбульских договоренностей 2022 года о нейтралитете Украины при гарантиях безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Напомним, что ранее Reuters, ссылаясь на источники, ознакомленные с позицией Москвы, писали, что Россия готова отдать часть оккупированных украинских территорий, но требует от Киева значительных уступок, среди которых — отказ от вступления в НАТО, официальный статус русского языка и признание контроля Кремля над Крымом.

Более того, Владимир Путин выдвинул предложение взять полный контроль над Донбассом и заморозить линию фронта в других регионах в обмен на прекращение войны против Украины. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп выразил поддержку такой договоренности.

Позже, во время эфира на канале Fox News Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО и возвращение Крыма невозможны, а американские войска на территории страны не будут при его каденции.