Крым не вернуть, а НАТО "не светит": что думает Трамп об урегулировании войны в Украине (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО и возвращение Крыма невозможны, а американские войска на территории страны не будут при его каденции. Он также выразил надежду на улучшение отношений между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и возможность проведения двусторонних переговоров.

Во время эфира на канале Fox News чиновник отметил, что Украина получит значительные территориальные уступки, однако участие американских войск на месте не предполагается. Он подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания уже заинтересованы в возможном размещении своих сил как части гарантий безопасности для Украины. По его словам, успех переговоров в значительной степени будет зависеть от поведения России и готовности Украины проявить гибкость.

"Я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжелой", — отметил Трамп.

Дональд Трамп также объяснил, почему, по его мнению, Россия начала вторжение, связав это с желанием Украины вернуть Крым и вступить в НАТО.

"Я смотрю на войну и думаю: "Зачем, черт возьми, Путин так с ними поступил?". И тут возникает серьезная враждебность, возможно, она оправдана, но есть еще одна причина — НАТО. Они вторглись, сказав: "Мы хотим вернуть Крым". Это произошло в самом начале. Путину, надо отдать ему должное, удалось заключить хорошее соглашение, он получил его от Обамы. Но они сказали: "Мы хотим вернуть Крым", и это было воспринято не очень хорошо, потому что это было двенадцать лет назад. Там находится российская подводная база, и она была там задолго до Путина. А еще они сказали: "Мы хотим быть членом НАТО". И то, и другое невозможно", — пояснил Трамп.

Президент США добавил, что во время встречи с европейскими лидерами он не совершал звонков Путину, чтобы избежать неуважения, и подчеркнул, что окончательные решения по Украине будут принимать только Зеленский и Путин, тогда как США остаются вне конфликта.

Более того, Дональд Трамп подчеркнул, что ситуация сложная и требует осторожного подхода, отметив, что наблюдает за действиями обеих сторон и будет следить за развитием событий в ближайшие недели. Новые гарантии безопасности, которые обсуждаются для Украины вместо членства в НАТО, могут включать участие европейских стран в миротворческих миссиях, однако окончательный формат пока не определен. При этом чиновник отметил военную мощь России и осторожность, необходимую при любых шагах в отношении конфликта.

Ранее Фокус писал, что во время визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский не исключал возможности территориальных уступок, но при этом подчеркнул Дональду Трампу соблюдение норм Конституции Украины. По данным источников, глава государства допустил "пропорциональные обмены" территориями с Москвой.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет возможность "почти мгновенно" прекратить войну с Россией при определенных условиях, отметив при этом, что некоторые вещи "никогда не меняются". Американский президент добавил, что Зеленский также может продолжать войну "если захочет".