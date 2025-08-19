Зеленский допустил "пропорциональные обмены" территориями с РФ и обсудит это с Путиным, — WSJ

Европейские чиновники рассказали СМИ, что президент Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне допустил возможность территориальных уступок. Однако он напомнил лидеру США Дональду Трампу о нормах Конституции Украины.

Во время встречи с Трампом Зеленский допустил "пропорциональные обмены" территориями с Москвой. Об этом 19 августа сообщили "Буквы" со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

"Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины", — передали в издании со ссылкой на свои источники.

Кроме того, сообщается, что после переговоров в Вашингтоне украинский лидер впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как предварительном условии для продолжения диалогов. Он сообщил, что планирует обсудить вопрос территорий во время возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру США Дональду Трампу сделку на 100 миллиардов долларов. Киев обещает приобрести на эту сумму американское оружие, а взамен просит о гарантиях безопасности после заключения мирного соглашения с Москвой. Также планируется заключение соглашения на 50 миллиардов дронов по производству дронов.

Фокус собрал все, что известно об итогах встречи в Вашингтоне, в одном материале. В частности, Зеленский объявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил, что двусторонние переговоры предложила Россия.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что следующая встреча будет трехсторонней. По итогам этих переговоров, по его словам, будет заключено мирное соглашение.