Переговоры в Белом доме завершились: главные итоги встречи Зеленского, Трампа и европейских лидеров

18 августа состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Переговоры в Белом доме продолжались в течение нескольких часов в разных форматах.

Переговоры в Белом доме касались вопросов достижения прекращения огня и гарантий безопасности для Украины. Фокус следил за переговорами в Белом доме и сообщает о том, что известно об итогах встречи.

Президент Дональд Трамп частично раскрыл детали переговоров в Белом доме на своей странице в соцсетях. Он в частности подтвердил телефонный звонок к Владимиру Путину, а также объявил о подготовке к трехсторонней встрече между Зеленским, Путиным и самим Трампом.

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи состоится трехсторонняя встреча с участием двух президентов и меня", — отметил Дональд Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что в ходе встречи в Белом доме лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины.

"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", — отметил президент США.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал короткий комментарий для CNN, когда покидал Овальный кабинет. На вопрос, о чем лидерам удалось договориться, он ответил, что "многое".

Итоги переговоров в Белом доме: заявления Владимира Зеленского

Владимир Зеленский около 02:00 часов начал брифинг по итогам встречи в Белом доме. Он объявил, что это была лучшая встреча с Дональдом Трампом за все время.

Владимир Зеленский удивил на встрече в Белом доме своим образом. Как сообщило издание Politico, украинский лидер прибыл на место переговоров, отказавшись от классического костюма.

Во время встречи президент Украины осадил журналиста, который в прошлый раз в Овальном кабинете спрашивал его о костюме.

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом пошутил о карте Украины, которую представили в Белом доме, и сказал, что хотел бы забрать ее с собой.

