Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами: текстовая трансляция

В Белом доме проходит встреча американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Она может стать переломным моментом в российско-украинской войне.

Related video

Фокус ведет текстовую трансляцию встречи.

22:58. Трамп прямо сейчас хочет позвонить Путину, пока европейские лидеры находятся в Овальном кабинете, — Sky News.

22:55. Бывший посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу заявил, что "абсурдно" говорить о мирном соглашении с Владимиром Путиным, несмотря на обнадеживающий тон встреч в Белом доме сегодня вечером, передает Sky News:

"Мирного соглашения с господином Путиным по Украине не будет. Это невозможно. Прекращение огня, я думаю, на самом деле возможно. Но главное для того, чтобы прекращение огня действительно произошло, это чтобы господин Путин поверил, что это его лучший вариант, а все остальные варианты, включая продолжение боевых действий, хуже. Чтобы было надлежащее прекращение огня, господин Путин должен быть под реальным давлением".

Он призвал не доверять российскому президенту:

"Любые гарантии, которые господин Путин дает кому-то, абсолютно ничтожны. И суть этого, любые гарантии безопасности, заключается в том, чтобы сдержать Россию от повторного нападения на Украину. Просто неправдоподобно, что россияне когда-нибудь согласятся на договоренность, созданную для их сдерживания".

22:45. Во время разговора европейских лидеров с Дональдом Трампом было немало лести, заметил Энтони Зурчер из BBC.

"Премьер Италии Джорджа Мелони сказала Трампу: "Что-то изменилось благодаря вам". Канцлер Германии Фридрих Мерц поблагодарил американского президента за то, что он открыл путь к переговорам, встретившись с Владимиром Путиным в пятницу. Если и существует стратегия взаимодействия с Трампом — стратегия, которая требует похвалы и настойчивости, — то сегодня днем она была в полной мере продемонстрирована", — отметил журналист.

22:22. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал в Х черно-белое фото двух президентов.

"Прежде чем отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточном зале", — подписал он кадр, где Трамп и Зеленский стоят возле карты Украины.

22:19. Открытая часть встречи завершилась. Репортеров вывели, и лидеры не ответили ни на одни выкрикиваемые вопросы.

22:16. Президент Финляндии Александр Стубб похвалил президента США Дональда Трампа за прогресс, достигнутый в переговорах по урегулированию войны России в Украине.

"Я думаю, что за последние две недели мы, вероятно, достигли большего прогресса в прекращении этой войны, чем за последние три с половиной года", — сказал он сегодня, указывая на символический характер собрания лидеров для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

22:14. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что если Европа и США хотят мира для Украины, они должны делать все вместе. Она также добавила:

"Мы начнем обсуждение с предложения похожего на модель статьи 5 НАТО".

22:11. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что самое сложное — впереди.

"Сейчас будут тяжелые переговоры, господин Трамп надо давить на Россию, надо перемирие уже до следующей встречи", — сказал он.

Политик подтвердил, что европейские лидеры стремятся к прекращению огня, прежде чем пройдут новые переговоры.

"Не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Поэтому давайте работать над этим", — подчеркнул он.

22:05. Владимир Зеленский заявил, что вопросы обмена территорий могут быть обсуждены только на уровне лидеров во время трехсторонней встречи с Путиным, и Трамп постарается организовать ее.

21:54. Трамп положительно оценил разговор с Зеленским, назвав его "успешным". Он добавил, что, возможно, дальше будет попытка трехсторонней встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин:

"У нас был очень успешный день, мы все работаем на одну цель — остановить убийства. Я только что имел честь пообщаться с Зеленским, мы обсудили большое количество вопросов. Я считаю, что Путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Мы выясним как это сделать, Европа возьмет на себя многое. Нам нужно будет обсудить возможный обмен территорий, учитывая где сейчас ЛБЗ"

Он также снова напомнил о своих прекрасных отношениях с Путиным и уверен, что тот тоже хочет решения конфликта.

21:53. Началась встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС.

Фото: The White House

21:50. Перед встречей Трампа и Зеленского с европейскими лидерами все выстроились для совместного фото.

21:47. Трамп и Зеленский закончили закрытую встречу и направляются к европейским лидерам.

21:39. Николас Бернс, бывший посол США в НАТО, заявил, что гарантии безопасности станут важнейшим компонентом любого прочного мирного соглашения между Россией и Украиной, пишет CNN. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин "никогда не выполняет своих обещаний", и Соединенным Штатам и европейским странам придется продолжать оказывать давление на Москву, чтобы достичь выполнения своей части соглашения.

"Я не думаю, что любое возможное соглашение о прекращении огня или мирное соглашение может зависеть от слова Владимира Путина. Именно поэтому силы безопасности, возглавляемые Великобританией и Францией, так важны для будущего, и я считаю обнадеживающим присутствие европейских лидеров сегодня", — добавил экс-посол.

21:35. Европейские лидеры, прибывшие сегодня в Белый дом, наблюдали за встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщил корреспондент Sky News Марк Стоун.

"Они наблюдали. Мне подтвердили, что в комнате, где они находились, здесь, в Белом доме, были мониторы", — сказал он.

21:23. Корреспондент ВВС Том Бейтман насчитал, что Владимир Зеленский сказал "спасибо" Дональду Трампу и администрации США примерно шесть раз за первые несколько минут своего выступления. В это время вице-президент Джей Ди Вэнс сидел напротив украинского президента на диване. В феврале именно Вэнс отругал украинского лидера за то, что он не сказал "спасибо", хотя тот уже десятки раз благодарил США за поддержку поставок оружия.

Вэнс сидел напротив Зеленского и внимательно его слушал Фото: Getty

21:21. В Овальном кабинете, напротив стола "Резолют", где сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, была выставлена большая карта Украины. Восточная часть страны, заштрихованная розовым цветом, отражала территорию, которую сейчас контролируют российские вооруженные силы — примерно 20% страны, сообщает ВВС.

"Это стало для украинцев в зале суровым напоминанием о текущем положении дел в этой почти четырехлетней войне — и могло бы стать для Трампа наглядным способом усилить давление на Зеленского, требуя от него обмена земли на мир, теперь, когда представители СМИ, присутствующие на мероприятии, разъехались", — отметил журналист Энтони Зурчер.

21:17. Кирилл Дмитриев, ключевой помощник президента России Владимира Путина, поделился заявлением президента США Дональда Трампа, в котором тот преуменьшает важность прекращения огня в Украине.

В своем твите на X во время пресс-конференции Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским Дмитриев поделился цитатой президента США: "Все мирные соглашения, которые я заключил, были заключены без прекращения огня". Ранее Дмитриев опубликовал пост: "Крепкий мир против временного прекращения огня".

Фото: Скриншот

Кремль долго уклонялся от требований Трампа и других западных лидеров согласиться на прекращение огня в Украине. Вместо этого он настаивал на всеобъемлющем соглашении об урегулировании войны и устранении того, что Кремль называет "коренными причинами" конфликта.

20:48. Началась закрытая часть встречи. Общение с журналистами продолжалось менее получаса.

20:47. Глава Белого дома сказал, что у него "будет звонок Путину" после сегодняшних разговоров.

"Я только что говорил президенту... Я только что косвенно переговорил с президентом Путиным, и мы позвоним сразу после этих встреч сегодня. И у нас может быть трехсторонняя встреча, а может и не быть — если ее не будет, то боевые действия будут продолжаться. А если она состоится, у нас есть хорошие шансы, я думаю, что если она состоится, то, возможно, и положит конец этому. Но он ждет моего звонка по завершении этой встречи", — ответил политик.

20:46. Когда Трампа снова спросили о гарантиях безопасности для Украины после заключения мирного соглашения и выделит ли он американские войска для защиты Украины "по принципу НАТО", чтобы добиться заключения соглашения с Владимиром Зеленским.

"Сейчас в другой комнате нас ждут люди. Все они приехали из Европы — крупнейшие европейские страны — и они хотят обеспечить защиту. Они очень твердо намерены это сделать, и мы им в этом поможем. Я думаю, это очень важно. Я думаю, очень важно заключить соглашение", — сказал президент США.

20:45. Президент США заявил, что Украина не получает от США оружие бесплатно:

"Мы предоставляем оружие. Ранее 350 млн..., млрд было потрачено, Байден коррумпированный политик. Если бы правильно прошли выборы, я был бы президентом. Миллионы людей гибнут. Так же и в других странах начались вещи, которых не должно было начаться".

Со своей стороны Владимир Зеленский на вопрос, что нужно Украине от США, ответил:

"У нас теперь есть возможность покупать оружие у США, мы благодарны за эту программу и благодарны Европе, которая помогает покупать это оружие. Это не составляющая войны, это составляющая будущих гарантий безопасности. Мы можем вооружать армию Украины и это очень важно. Мы будем говорить с Трампом о ПВО, у нас наработанные решения", — добавил президент Украины.

20:43. Трамп не ответил прямо на вопрос, будут ли американские войска в Украине.

"Мы сообщим вам, возможно, позже сегодня. Мы будем привлечены".

20:42. Дональд Трамп заявил, что прекращение огня уже необязательно — он стремится добиться мирного соглашения между Украиной и РФ

"Я не думаю, что будет прекращение огня. Мы можем договориться о мире, пока они воюют. Мы будем обсуждать гарантии безопасности".

20:38. Трамп пообещал не покидать Украину.

"Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы собираемся убедиться, что если будет мир, этот мир останется долгосрочным... Мы не говорим о двухлетнем мире, чтобы потом снова оказаться в этом беспорядке". В то же время он в очередной раз подчеркнул, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.

20:36. Зеленский допустил проведение выборов в Украине.

"Мы открыты для проведения выборов, но должны проводить выборы в безопасных условиях. Для проведения выборов нам нужно перемирие на поле боя, чтобы людям было безопасно", — сказал он.

20:34. Журналист, который спрашивал Зеленского о костюме в феврале, извинился за свой комментарий.

"Вы сегодня прекрасно выглядите. На вас новый костюм", — сказал он мужу Мерджори Грин.

"Спасибо, а на вас тот же", — ответил президент Украины.

20:31. На фоне повышенного интереса к встрече украинского и американского лидера в YouTube фиксируется сбой. Трансляция зависла.

Трансляция встречи Трампа и Зеленского зависла Фото: Скриншот

20:29: На вопрос СМИ о том, когда закончится война в Украине, Трамп ответил:

"Я не знаю. Но эта война закончится. Мы сделаем так, что эта война закончилась".

20:26. Дональд Трамп заявил, что если во время переговоров не будет достигнуто соглашение, Украина потеряет поддержку США:

"Сегодня будет или соглашение, или нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается".

Позже появилось опровержение этих слов.

"Там был вопрос что-то вроде: "Если сегодня соглашения не будет, поддержка Украины прекратится?", на что Трамп ответил: "Я не могу вам этого сказать".

Фото: Скриншот

20:20. В Белом доме стартовали переговоры Зеленского и Трампа.

20:15. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, на пороге которого его встретил Дональд Трамп. На вопрос журналиста о том, что он хочет сказать народу Украины, президент США ответил: "Мы их любим". Затем он и Зеленский пожали друг другу руки и вошли внутрь.

Трамп поздравил Зеленского Фото: Скриншот

20:07. Bloomberg опубликовало таблицу с основными позициями сторон в рамках потенциального соглашения между Украиной и Россией.

Зеленый цвет в таблице представляет результаты, благоприятные для Украины, оранжевый — нейтральные результаты, красный — позиции, на которых настаивает Россия.

"Стремление Трампа к прямому мирному соглашению между Украиной и Россией в обход прекращения огня ставит Киев и Европу в деликатное положение. Зеленский и европейские лидеры должны выглядеть открытыми к переговорам, чтобы сохранить заинтересованность Вашингтона, в то же время сопротивляясь уступкам, которые ослабят суверенитет Украины или безопасность Европы", — отметило издание.

Фото: Bloomberg

20:00. Ко входу в Белый дом вынесли украинский флаг.

19:55. Президент Франции Эммануэль Макрон последним приехал в Белый дом. Он вышел из авто в 18:45 по киевскому времени. Теперь все европейские лидеры собрались на сегодняшнюю спешно организованную встречу в Белом доме. Они ожидают прибытия президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Франции прибыл последним из европейских лидеров Фото: Getty

19:50. В Белый дом вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель руководителя ОП Павел Палиса, а также посол Украины в США Оксана Маркарова. Палиса нес свернутый лист бумаги.

Украинская делегация направляется в Белый дом Фото: Кадр из видео

19:48 Шесть из семи европейских лидеров прибыли в Белый дом для участия в сегодняшней встрече. Президент Франции Эммануэль Макрон приземлился около 18:30 по киевскому времени в международном аэропорту Даллас, который расположен недалеко от Вашингтона, и еще едет в Белый дом.

19:43 В украинской столице прозвучали сирены воздушной тревоги, когда европейские лидеры прибыли в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, — констатирует CNN.

19:35. Зеленский опубликовал видео встречи с европейскими лидерами в Facebook.

Он заявил, что основная цель — надежный и длительный мир для Украины и всей Европы.

"И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление — США и Европы, всех в мире, кто уважает право на жизнь и международный порядок. Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и, наконец, для надежного и достойного мира", — сообщил президент Украины.

Он добавил, что вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО они скоординировали наши позиции перед встречей с Дональдом Трампом.

"Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", — подчеркнул он.

Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и, в конечном итоге, для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир".

19:33 Большинство дипломатов, опрошенных CNN в минувшие выходные, не могли припомнить другого случая, когда президенты и премьер-министры отменяли свои планы, чтобы срочно прибыть в Вашингтон для проведения экстренных переговоров. Европейские чиновники заявили, что решение приехать в Вашингтон отражает срочность, с которой многие лидеры подходят к вопросу согласования с президентом Дональдом Трампом позиции по войне в Украине.

19:21 Глава НАТО Марк Рютте только первым из европейских лидеров прибыл в Белый дом. Его встретила Моника Кроули, глава протокольной службы Белого дома. Вслед за ним приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Следующим прибыл Кир Стармер, премьер-министр Великобритании.

Пока мировые СМИ собираются возле Белого дома, проукраинские демонстранты также находятся поблизости.

Возле Белого дома собралась акция в поддержку Украины Фото: Getty

По информации ВВС, европейские лидеры будут ждать Зеленского перед входом в Западное крыло, где его лично встретит Дональд Трамп. Встреча в Овальном кабинете будет публичной. Прессу допустят для фиксации момента, который уже называют определяющим для будущего Украины.

19:16 Президент Украины Владимир Зеленский снова откажется от традиционного костюма, когда встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник, вместо этого выбрав военный стиль одежды, сообщила Politico Эльвира Гасанова, дизайнер бренда Damirli, что производит один из фирменных образов Зеленского.

"На этот раз президент [Зеленский] будет в костюме, но стиль, как и раньше, останется в военном ключе с той же символикой: он является главой государства, находящегося в состоянии войны. В то же время важно отметить, что именно Владимир Зеленский лично решает, что надеть. Президент сейчас находится в состоянии, когда важна каждая деталь — его внешний вид, настроение, эмоции. Поэтому, как лидер Украины, он выбирает образ, который лучше всего соответствует его роли и моменту", — пояснила она.

19:11. Украинская делегация прибыла в Белый дом.

19:03. Лидер большинства в Сенате США Джон Тун, сенатор-республиканец из Южной Дакоты, пообещал предоставить президенту Дональду Трампу "любые необходимые экономические рычаги" в отношении России, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры готовятся посетить Белый дом. Об этом он написал в X.

"Президент Трамп заслуживает похвалы за свою неуклонную решимость принести мир в Украину и за мужество, с которым он взаимодействует со всеми сторонами, чего его предшественник не хотел делать. Сегодня в Вашингтоне продолжаются мирные переговоры, и Сенат США готов предоставить президенту Трампу все необходимые экономические рычаги, чтобы удержать Россию за столом переговоров и достичь справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в твите политика.

18:58. Европейские лидеры должны прибыть в Белый дом в 19:00 по киевскому времени и примут участие в обеде в Белом доме. Зеленский приедет в 20:00, а через 15 минут, в 20:15, состоится его двусторонняя встреча с Дональдом Трампом.

Позже президент США, как ожидается, примет участие в многосторонней встрече с европейскими лидерами, и переговоры будут сосредоточены на том, как положить конец войне России в Украине. Коллеги Трампа, вероятно, будут настаивать на том, чтобы он рассказал больше подробностей о своей встрече с Путиным в пятницу на Аляске.

По итогам встречи некоторые европейские лидеры сделают заявления, а канцлер Германии Мерц подтвердил, что планирует выступить перед прессой.

18:50. Лидеры стран ЕС во вторник проведут внеочередное онлайн-обсуждение по итогам того, что произойдет на переговорах в Вашингтоне с участием президентов США и Украины и европейских лидеров. Об этом президент Евросовета Антониу Кошта написал у себя в Х. Оно запланировано на 14:00 по киевскому времени.

"Совместно с США ЕС будет продолжать работать над достижением прочного мира, который обеспечит жизненно важные интересы Украины и Европы в области безопасности", — подчеркнул он.

18:46. Кроме главы ОП Андрея Ермака, на встрече с Трампом Зеленского будет сопровождать Рустем Умеров, бывший министр обороны, а ныне председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает BBC.

18:33. Владимир Зеленский встречается с европейскими лидерами в посольстве Украины в Вашингтоне. Пока все гадают, будет ли он в костюме на встрече с Трампом, на кадрах украинский лидер — в черной куртке.

Телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что встреча планировалась несколько дней. На ней лидеры европейских стран и Зеленский должны продолжить согласовывать свои позиции перед встречей с Дональдом Трампом.

18:30. Белый дом уже готов к встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

18:27. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что простых решений для войны в Украине нет, но считает, что есть "лучики надежды", пишет Sky News. В заявлении, опубликованном через ее пресс-секретаря, итальянский лидер говорит, что, по ее мнению, "мы должны изучить все возможные решения".

"Легких решений нет. Я считаю, что мы должны изучить все возможные решения, чтобы обеспечить мир и безопасность для наших народов. Работа, которую мы будем делать сегодня, очень важна".

Она добавила, что "наконец появились проблески надежды на диалог".

18:18. Любимый телеканал Дональда Трампа Fox News анонсировал интервью с Владимиром Зеленским после его встречи с президентом США. Украинский лидер поговорит с Бретом Бейером. Глава Белого дома в прошлую пятницу в эксклюзивном интервью Шону Хеннити на этом же канале отказался раскрывать детали разговора с Владимиром Путиным на Аляске. Когда журналист спросил его об "одном большом вопросе, по которому вы не согласны", который помешал лидерам заключить соглашение о прекращении огня, Трамп не стал отвечать.

"Нет, я бы предпочел не делать этого. Думаю, кто-то обнародует эту информацию, они сами догадаются, но нет, я не хочу этого делать, я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать", — заявил он.

17:57. Кир Стармер прибыл в посольство Украины в Вашингтоне, где присоединился к Владимиру Зеленскому, главе НАТО Марку Рютте, президенту Финляндии Александру Стаббу и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон прибыл раньше Стармера.

17:54. Владимир Зеленский заявил, что о каких-то территориальных уступках Путину речи быть не может.

17.27 Самолет с Киром Стермером, премьер-министром Великобритании, приземлился на базе Эндрюс в штате Мэриленд, США, перед началом переговоров.

На борту он записал видео, в котором заявил, что хочет прекратить войну в Украине, поскольку она изменила не только украинцев, но и европейцев. Мир, по его словам, должен быть честным, справедливым и прочным.

Ранее пресс-секретарь Стармера не исключил, что Великобритания поддержит мирное соглашение с Украиной без прекращения огня как предварительное условие.

"Мы всегда говорили, что хотим видеть в Украине устойчивый и справедливый мир. Соглашение... трансформирует это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности, станет существенным позитивным шагом", — сказал он.

Среди пассажиров правительственного борта нет министра иностранных дел Дэвида Лемми, несмотря на его тесные отношения с вице-президентом Дж.

Вместе с Зеленским в Вашингтон прилетели глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

За несколько часов до визита в Белый дом в отеле Hay-Adams Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. На встрече присутствовали глава ОП Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова.

Позже в Facebook Зеленский поблагодарил Келлога за встречу.

"Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", — написал он.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию на поле боя, сильные дипломатические возможности Украины и всей Европы вместе с Америкой. Президент также напомнил об очередном военном преступлении РФ в ночь на 18 августа, в результате которых убиты двое детей, также есть десятки раненых. Люди просто спали, когда российская армия нанесла удары по городам.

"Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!" — подытожил политик.

Кит Келлог перед встречей с Зеленским поговорил с генсеком НАТО Марком Рюгге и Мэттью Уитакерром, послом США при НАТО.

Со своей стороны Дональд Трамп написал в Truth Social:

"Никогда раньше здесь не собиралось столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки! Посмотрим, какими будут результаты?"

Накануне встреч Трамп заявил, что президент Украины может "почти мгновенно остановить войну", если Киев откажется от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и фактически признает оккупированный Крым российским.

Через некоторое время после своего твита о предстоящей встрече, Трамп ясно дал понять, что у него есть свое видение российско-украинской войны. В новом сообщении он напомнил, что урегулировал 6 войн за 6 месяцев, в том числе и ту, которая могла привести к ядерной катастрофе. Глава Белого дома традиционно раскритиковал СМИ, в частности Wall Street Journal, которые "не имеют ни малейшего представления" и указывают ему, что он сделал не так в вопросе России и Украины.

"Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать ее. Это НИКОГДА не произошло бы, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они "глупые" люди, без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только усложняют решение текущей катастрофы между Россией и Украиной. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я это сделаю — я всегда это делаю!" — написал Трамп.

Фото: Скриншот

Во встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Об этом на условиях анонимности BBC рассказал источник в Белом доме.

Еще за несколько часов до встречи на контрольно-пропускном пункте напротив Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, замечены сотрудники Секретной службы.

Фото: Getty Images

Новость обновляется.