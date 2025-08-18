Руководство США хочет, чтобы Зеленский пришел к Трампу в галстуке, — Axios

Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, в каком наряде президент Владимир Зеленский появится на встрече с Дональдом Трампом в понедельник. Вопрос внешнего вида снова стал темой обсуждения после напряженной встречи в марте, когда американскому лидеру не понравилась военная одежда украинского президента.

По информации издания Axios со ссылкой на осведомленные источники, в этот раз Зеленский планирует прийти в черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах. Источник уточнил, что это будет "в стиле костюма", но не классический деловой костюм, и без галстука.

Как напоминают в материале, прошлая встреча в Белом доме закончилась дипломатическим фиаско. Тогда Трамп саркастически отреагировал на военную одежду Зеленского, отметив, что тот "очень хорошо одет". Американские чиновники считали, что вопрос внешнего вида только ухудшил ход переговоров.

Один из советников Трампа в разговоре с изданием отметил, что было бы позитивным сигналом, если бы Зеленский надел костюм, однако этого не ожидают. Другой собеседник выразил мнение, что "прекрасно было бы увидеть его в галстуке", но также не прогнозирует этого. По данным источников, больше Трампа тогда был раздражен видом Зеленского вице-президент Джей Ди Вэнс.

Американские чиновники подчеркивают, что сейчас Зеленский лучше находит общий язык с Трампом.

"Отдайте ему должное. Он не такой плохой, как был раньше", — сказал один из советников.

По их словам, нынешняя встреча не станет повторением предыдущей, поскольку оба политика сделали шаги навстречу друг другу, и переговоры должны пройти более конструктивно.

Встреча с Трампом: к чему готовят президента Украины

Напомним, что британские дипломаты готовят президента Зеленского к встрече с Трампом, чтобы избежать повторения конфликта в Овальном кабинете. Ему советуют не провоцировать американского лидера, публично хвалить его действия и отмечать, что основную ответственность за защиту от РФ должна взять Европа.

Также недавно Sky News писало, что Зеленскому придется действовать осторожно и отстаивать позицию Украины в Овальном кабинете. Во время прибытия в США не будет торжеств, а президент должен продемонстрировать готовность к переговорам, чтобы не стать препятствием для урегулирования конфликта.

Более того, встреча Трампа с Путиным вызвала беспокойство европейских лидеров, что Зеленский может не получить подобного отношения. Чтобы избежать конфликта и усилить позиции Киева, Европа планирует отправить с президентом Украины своих представителей, ведь на решающем этапе дипломатии важно не допустить напряжения в Овальном кабинете.