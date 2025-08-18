Керівництво США хоче, щоб Зеленський прийшов до Трампа у краватці, — Axios

Білий дім поцікавився в українських чиновників, у якому вбранні президент Володимир Зеленський з’явиться на зустрічі з Дональдом Трампом у понеділок. Питання зовнішнього вигляду знову стало темою обговорення після напруженої зустрічі у березні, коли американському лідеру не сподобався військовий одяг українського президента.

За інформацією видання Axios з посиланням на обізнані джерела, цього разу Зеленський планує прийти в чорному піджаку, в якому він був на саміті НАТО в Нідерландах. Джерело уточнило, що це буде "в стилі костюма", але не класичний діловий костюм, і без краватки.

Як нагадують у матеріалі, минула зустріч у Білому домі закінчилася дипломатичним фіаско. Тоді Трамп саркастично відреагував на військовий одяг Зеленського, зазначивши, що той "дуже гарно вбраний". Американські чиновники вважали, що питання зовнішнього вигляду лише погіршило перебіг перемовин.

Один із радників Трампа в розмові з виданням зауважив, що було б позитивним сигналом, якби Зеленський одягнув костюм, проте цього не очікують. Інший співрозмовник висловив думку, що "чудово було б побачити його в краватці", але також не прогнозує цього. За даними джерел, більше за Трампа тоді був роздратований виглядом Зеленського віцепрезидент Джей Ді Венс.

Американські чиновники підкреслюють, що зараз Зеленський краще знаходить спільну мову з Трампом.

"Віддайте йому належне. Він не такий поганий, як був раніше", – сказав один із радників.

За їхніми словами, нинішня зустріч не стане повторенням попередньої, оскільки обидва політики зробили кроки назустріч один одному, і перемовини мають пройти конструктивніше.

Зустріч з Трампом: до чого готують президента України

Нагадаємо, що британські дипломати готують президента Зеленського до зустрічі з Трампом, аби уникнути повторення конфлікту в Овальному кабінеті. Йому радять не провокувати американського лідера, публічно хвалити його дії та відзначати, що основну відповідальність за захист від РФ має взяти Європа.

Також нещодавно Sky News писало, що Зеленському доведеться діяти обережно та відстоювати позицію України в Овальному кабінеті. Під час прибуття до США не буде урочистостей, а президент має продемонструвати готовність до переговорів, щоб не стати перешкодою для врегулювання конфлікту.

Ба більше, зустріч Трампа з Путіним викликала занепокоєння європейських лідерів, що Зеленський може не отримати подібного ставлення. Щоб уникнути конфлікту та посилити позиції Києва, Європа планує відправити з президентом України своїх представників, адже на вирішальному етапі дипломатії важливо не допустити напруження в Овальному кабінеті.