Зеленський, попри ризики, має бути добровільним учасником мирних переговорів, — Sky News

Найближчим часом Володимир Зеленський вирушить до Вашингтона для участі в мирних переговорах. Іноземні ЗМІ зазначають, що йому доведеться відстоювати позицію України та діяти обережно під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Як пише видання Sky News, під час прибуття Зеленського до США не буде урочистої зустрічі з червоною доріжкою, прольотами гелікоптерів або оплесками. Попередній візит президента України у лютому минулого року залишив неприємні спогади. Тоді Дональд Трамп публічно висміяв Зеленського через відсутність костюма і достроково вивів його з Овального кабінету.

Президент України усвідомлює ризик повторення подібної ситуації, проте має продемонструвати готовність до переговорів, щоб не виглядати перешкодою для врегулювання конфлікту.

Після саміту Трампа і Путіна в Києві спершу панував обережний оптимізм. Здавалося, що без участі України угоди між США і Кремлем не укладатимуться. Але наступного дня Трамп заявив, що найкращий спосіб покласти край війні між Росією та Україною – перейти безпосередньо до мирної угоди, не згадуючи про припинення вогню.

Загалом, у Києві занепокоєні, що Росія може продовжити військовий тиск на Україну, щоб змусити її поступитися додатковими територіями. У телефонній розмові Трамп повідомив Зеленському пропозицію Путіна про відмову України від частини територій в обмін на припинення війни.

Також Sky News зазначає, що Володимир Зеленський був вражений фотографіями, на яких Путіна зустрічають на американській військовій базі в Алясці без будь-яких обмежень. За оцінками експертів, в адміністрації Трампа політика часто формується під впливом особистих симпатій.

"В орбіті Трампа все є змаганням особистостей, і там, де він має очевидну повагу до Путіна, він зневажає Зеленського. Це дуже ускладнює становище українця", — йдеться в публікації.

Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо

Нагадаємо, що Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом заявив про плани зустрітися з ним у Вашингтоні для обговорення ключових питань миру. Президент України підтвердив готовність працювати максимально продуктивно та підтримав тристоронній формат "Україна — Америка — Росія" за участі європейських партнерів.

Зокрема, зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним викликала занепокоєння у європейських лідерів щодо того, що Володимир Зеленський може не отримати подібного ставлення. За даними видання Politico, Європа планує відправити своїх представників разом із Зеленським, щоб зміцнити позиції Києва та уникнути можливих конфліктів у Овальному кабінеті. Серед можливих учасників — президент Фінляндії Александер Стубб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що головними він вважає переговори за участі українського та російського лідерів, а зустріч із Володимиром Путіним має другорядне значення.

Варто зауважити, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Путін провів нараду за підсумками поїздки на Аляску. За словами російського лідера, розмова з Трампом була "відвертою і змістовною" та наближає до потрібних рішень. Він також назвав свій візит "своєчасним і вельми корисним".