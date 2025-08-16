"Сила Америки впливає": Зеленський розповів про плани зустрітися з Трампом 18 серпня

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з американським лідером Дональдом Трампом заявив про готовність працювати максимально продуктивно заради досягнення миру.

Related video

Президенти двох країн провели "тривалу і змістовну розмову", повідомив глава держави в Telegram.

Спочатку Зеленський і Трамп розмовляли "віч-на-віч", а потім до них приєднались європейські лідери. Загалом говорили понад півтори години і приблизно годину — з Трампом.

Україна підтвердила зі свого боку готовність працювати максимально продуктивно заради миру. Трамп поінформував Зеленського про зміст розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

"Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі "Україна — Америка — Росія", — зазначив Зеленський.

Усі деталі після завершення вбивств і після закінчення війни Зеленський збирається обговорити з Трампом у Вашингтоні вже в понеділок, 18 серпня.

Українка наголошує на головному пункті — ключові питання можуть обговорюватися на рівні лідерів і тристоронній формат підходить для цього. Також важливо залучити до обговорень європейців.

"Обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в забезпеченні безпеки України. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами", — підсумував президент України.

Нагадаємо, британське видання The Economist писало про можливість укладення угоди про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі президентів США, РФ і України.

Фокус зібрав головні моменти зустрічі президентів США і РФ на Алясці. Незважаючи на "продуктивні" розмови, мирної угоди щодо України не досягнуто.