Путін і Трамп домовилися про перемир'я в повітрі, — журналіст

Існує попередня угода про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі лідерів США, Росії та України.

"Ми гадаємо, що небо подасть сигнали про попередні результати цих переговорів", — повідомив у мережі Х кореспондент видання The Economist Олівер Керолл із посиланням на свої джерела.

"Наступний тиждень буде цікавим", — вважає він.

Нагадаємо, перша за більш ніж чотири роки зустріч президентів США і Росії відбулася в п'ятницю 15 серпня на американській військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці. Лідери назвали розмову "продуктивною", але мирної угоди щодо війни в Україні поки що не домоглися.

Дональд Трамп шанси на успіх у діалозі з Путіним оцінював на рівні 75% і сумнівався в досягненні миттєвого припинення вогню в Україні.

Зазначимо, що в розмові з журналістом Fox News Шоном Хенніті одразу після саміту з очільником Кремля Дональд Трамп заявив, що і президент Росії Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть, щоб американський лідер був присутнім на ймовірних мирних переговорах. Глава Білого дому запевнив, що він обов'язково на них буде.

Водночас у світовому співтоваристві переважає думка, що від двосторонніх переговорів США і РФ більше у виграші опинився Путін. Наприклад, колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що Трамп не програв, але Путін явно переміг, оскільки американський голова не отримав нічого, крім нових зустрічей.

Такої ж думки дотримується і німецький дипломат Вольфганг Ішингер.

"Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого", — так описав підсумки переговорів один із найдосвідченіших і найповажніших експертів у світі з питань зовнішньої політики.

Однак сам Дональд Трамп в ефірі Fox News прокоментував переговори з Путіним, оголосивши про те, що розцінює їх на "10 з 10" балів.