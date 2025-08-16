Путин и Трамп договорились о перемирии в воздухе, — журналист

Существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины.

"Мы думаем, что небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров", — сообщил в сети Х корреспондент издания The Economist Оливер Кэролл со ссылкой на свои источники.

"Следующая неделя будет интересной", — считает он.

Фото: скриншот

Напомним, первая за более чем четыре года встреча президентов США и России состоялась в пятницу 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры назвали разговор "продуктивным", но мирной сделки по войне в Украине пока не добились.

Дональд Трамп шансы на успех в диалоге с Путиным оценивал на уровне 75% и сомневался в достижении мгновенного прекращения огня в Украине.

Отметим, что в разговоре с журналистом Fox News Шоном Хэннити сразу после саммита с главой Кремля Дональд Трамп заявил, что и президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят, чтобы американский лидер присутствовал на возможных мирных переговорах. Глава Белого дома заверил, что он обязательно на них будет.

В то же время в мировом сообществе преобладает мысль, что от двухсторонних переговоров США и РФ более в выигрыше оказался Путин. К примеру, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Трамп не проиграл, но Путин явно победил, поскольку американский глава не получил ничего, кроме новых встреч.

Такого же мнения придерживается и немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

"Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего", — так описал итоги переговоров один из самых опытных и уважаемых экспертов в мире по вопросам внешней политики.

Однако сам Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал переговоры с Путиным, объявив о том, что расценивает их на "10 из 10" баллов.