"Путин победил": какова первая реакция мира на итоги переговоров на Аляске

Встреча на Аляске президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным завершилась: по ее итогам, никаких соглашений или договоренностей о прекращении огня подписано не было. Различные публичные люди в мире расценивают переговоры и их результат как успех Путина.

Условия проведения встречи и заявления, прозвучавшие от лидеров на выступлении на пресс-конференции после закрытых переговоров, вызвали различные реакции. Фокус собрал комментарии публичных людей относительно переговоров на Аляске.

"Трамп не проиграл, но Путин явно победил", — экс-советник Трампа Джон Болтон

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон один из первых публично отреагировал на переговоры на Аляске и их результат. Как передает издание CNN, он считает, что Трамп от этой встречи "ничего не получил".

"Трамп не проиграл, но Путин явно победил. Трамп не получил ничего, кроме новых встреч", — отметил он.

Джон Болтон также считает, что Путину удалось добиться нескольких вещей по итогам переговоров на Аляске:

добиться восстановления отношений, к которому лидер Кремля "прошел долгий путь" и что было его "основной целью";

Путин избежал санкций от США, которыми Трамп угрожал ему ранее в случае, если тот не согласится на компромиссы;

Путину "не угрожает прекращение огня", следующая встреча еще не назначена.

Болтон добавил, что Трамп в итоге достиг "очень малого".

"Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большей части того, чего хотел. Трамп достиг очень малого", — пояснил экс-советник Трампа.

"Трамп не получил ничего", — дипломат Вольфганг Ишингер

Вольфганг Ишингер, немецкий дипломат и экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, которого считают одним из самых опытных и уважаемых экспертов в мире по вопросам внешней политики также считает, что Путин одержал победу на переговорах на Аляске. Об этом он написал на своей странице в сети X.

"Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего", — так немецкий дипломат описал итоги переговоров.

Скриншот | сообщение Вольфганга Ишингера о саммите на Аляске

Ишингер считает, что в результате переговоров на Аляске не было достигнуто никакого реального прогресса.

"Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса. Очевидно 1:0 в пользу Путина", — отметил он.

Европейцы взамен получили "разочарование" после разговора Трампа и Путина, а для украинцев не было достигнуто ничего, считает дипломат.

"Это была пустая болтовня", — сенатор Ричард Блюменталь

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, член Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил, считает, что встреча Путина и Трампа не принесла никаких результатов, передает его слова CNN.

"Этот саммит не дал никаких результатов. Это была пустая болтовня. Это было лишь пожимание плечами", — прокомментировал он.

Также сенатор раскритиковал Трампа за его действия в отношении Путина во время встречи на Аляске.

"Мне стало нехорошо, когда я услышал, как президент США назвал Владимира Путина своим замечательным другом. Владимир Путин — военный преступник... Реальность такова, что люди по всей Украине гибнут и умирают, потому что Путин продолжает их бомбить", — подчеркнул Блюменталь.

Встреча Путина и Трампа "напоминает Мюнхенский сговор времен Гитлера", — чешский министр Ян Липавский

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский после переговоров на Аляске напомнил о том, какую опасность может нести политика умиротворения диктаторов. Он на своей странице в сети X сравнил встречу на Аляске с Мюнхенским сговором времен Адольфа Гитлера.

"Вы можете достичь временного умиротворения с помощью политики уступок насилию, но длительного мира таким образом не достичь", — процитировал он слова Энтони Эдена.

Скриншот | сообщение Яна Липавского

Энтон Эден, британский министр, в свое время произнес их в 1938 году после подписания Мюнхенского соглашения, которое историки называют позорным примером "задабривания" агрессора.

Напомним, Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске дал интервью Fox News, в котором заявил, что теперь все зависит от Владимира Зеленского.

В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа была удачной, а лидеры сделали "исчерпывающие заявления".