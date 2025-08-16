"Путін переміг": яка перша реакція світу на підсумки переговорів на Алясці

Зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним завершилася: за її підсумками, жодних угод чи домовленостей про припинення вогню підписано не було. Різні публічні люди у світі розцінюють переговори та їх результат як успіх Путіна.

Related video

Умови проведення зустрічі та заяви, що пролунали від лідерів на виступі на пресконференції після закритих переговорів, спричинили різні реакції. Фокус зібрав коментарі публічних людей щодо переговорів на Алясці.

"Трамп не програв, але Путін явно переміг", — ексрадник Трампа Джон Болтон

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон один із перших публічно відреагував на переговори на Алясці та їхній результат. Як передає видання CNN, він вважає, що Трамп від цієї зустрічі "нічого не здобув".

"Трамп не програв, але Путін явно переміг. Трамп не отримав нічого, крім нових зустрічей", — зазначив він.

Джон Болтон також вважає, що Путіну вдалося домогтися кількох речей за підсумками переговорів на Алясці:

здобути відновлення відносин, до якого лідер Кремля "пройшов довгий шлях" і що було його "основною метою";

Путін уникнув санкцій від США, якими Трамп погрожував йому раніше у випадку, якщо той не погодиться на компроміси;

Путіну "не загрожує припинення вогню", наступна зустріч ще не призначена.

Болтон додав, що Трамп у підсумку досягнув "дуже малого".

"Це далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів. Трамп досяг дуже малого", — пояснив ексрадник Трампа.

"Трамп не отримав нічого", — дипломат Вольфганг Ішингер

Вольфганг Ішингер, німецький дипломат та ексголова Мюнхенської безпекової конференції, якого вважають одним з найдосвідченіших та шанованих експертів у світі з питань зовнішньої політики також вважає, що Путін здобув перемогу на переговорах на Алясці. Про це він написав на своїй сторінці у мережі X.

"Путін отримав червону доріжку з Трампом, Трамп не отримав нічого", — так німецький дипломат описав підсумки переговорів.

Скриншот | допис Вольфганга Ішингера про саміт на Алясці

Ішингер вважає, що внаслідок переговорів на Алясці не було досягнуто жодного реального прогресу.

"Як і слід було очікувати: ні припинення вогню, ні миру. Жодного реального прогресу. Очевидно 1:0 на користь Путіна", — зазначив він.

Європейці натомість отримали "розчарування" після розмови Трампа і Путіна, а для українців не було досягнуто нічого, вважає дипломат.

"Це була порожня балаканина", — сенатор Річард Блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, член Сенатського комітету з питань збройних сил, вважає, що зустріч Путіна і Трампа не принесла жодних результатів, передає його слова CNN.

"Цей саміт не дав жодних результатів. Це була порожня балаканина. Це було лише знизування плечима", — прокоментував він.

Також сенатор розкритикував Трампа за його дії щодо Путіна під час зустрічі на Алясці.

"Мені стало недобре, коли я почув, як президент США назвав Володимира Путіна своїм чудовим другом. Володимир Путін — військовий злочинець… Реальність така, що люди по всій Україні гинуть і вмирають, тому що Путін продовжує їх бомбити", — наголосив Блюменталь.

Зустріч Путіна і Трампа "нагадує Мюнхенську змову часів Гітлера", — чеський міністр Ян Ліпавський

Голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після переговорів на Алясці нагадав про те, яку небезпеку може нести політика умиротворення диктаторів. Він на своїй сторінці у мережі X порівняв зустріч на Алясці з Мюнхенською змовою часів Адольфа Гітлера.

"Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру у такий спосіб не досягти", — процитував він слова Ентоні Едена.

Скриншот | допис Яна Ліпавського

Ентон Еден, британський міністр, свого часу виголосив їх у 1938 році після підписання Мюнхенської угоди, яку історики називають ганебним прикладом "задобрювання" агресора.

Нагадаємо, Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Путіним на Алясці дав інтерв'ю Fox News, в якому заявив, що тепер все залежить від Володимира Зеленського.

У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа була вдалою, а лідери зробили "вичерпні заяви".