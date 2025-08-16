"Позитивний діалог": як у Путіна прокоментували зустріч з Трампом на Алясці

У Кремлі вважають, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним пройшла вдало, а на запитання журналістів політики не стали відповідати через "вичерпні заяви".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі заявив, що розмова дозволяє "далі впевнено рухатися" на шляху пошуку варіантів врегулювання російсько-української війни. Його слова передало медіа "Известия".

"Це та розмова, яка дає змогу далі впевнено разом йти шляхом пошуку варіантів врегулювання", — зазначив Пєсков.

Також у прессекретаря глави Кремля поцікавилися, чому під час пресконференції в Анкориджі лідери відмовилися відповідати на запитання журналістів. На це Пєсков зазначив, що "було зроблено вичерпні заяви".

"Тому від запитань журналістів на підсумковій пресконференції вирішено було відмовитися", — пояснив він.

Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв також прокоментував зустріч на Алясці. За його словами, між Путіним і Трампом відбувся "хороший і конструктивний діалог".

Нагадаємо, пресконференція після зустрічі Путіна і Трампа тривала приблизно 15 хвилин. Упродовж цього часу виступав спершу Путін, а потім Трамп, який оголосив, що угоди укладено не було, однак додав, що зустріч була продуктивною.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: як оцінили переговори у США

Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним дав інтерв'ю Fox News, у якому розповів про підсумки переговорів на Алясці. Він оцінив зустріч на "10 із 10" балів, додавши, що вони "змогли досягти прогресу".

При цьому Трамп оголосив, що угоди за підсумками переговорів щодо завершення російсько-української війни наразі немає. Однак сторони вже "дуже близькі" до неї, підкреслив президент США.

Нагадаємо, експерт Daily Mail з'ясував, про що перешіптувалися Путін і Трамп у перші хвилини зустрічі на Алясці.

Також видання The Guardian розповіло, що Білий дім видалив кадри на відеороликах, де Трамп аплодує Путіну на зустрічі в Анкориджі.