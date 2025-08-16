"Позитивный диалог": как у Путина прокомментировали встречу с Трампом на Аляске

В Кремле считают, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным прошла удачно, а на вопросы журналистов политики не стали отвечать из-за "исчерпывающих заявлений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам встречи заявил, что разговор позволяет "дальше уверенно двигаться" на пути поиска вариантов урегулирования российско-украинской войны. Его слова передало медиа "Известия".

"Это тот разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", — отметил Песков.

Также у пресс-секретаря главы Кремля поинтересовались, почему во время пресс-конференции в Анкоридже лидеры отказались отвечать на вопросы журналистов. На это Песков отметил, что "были сделаны исчерпывающие заявления".

"Поэтому от вопросов журналистов на итоговой пресс-конференции решено было отказаться", — пояснил он.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев также прокомментировал встречу на Аляске. По его словам, между Путиным и Трампом состоялся "хороший и конструктивный диалог".

Напомним, пресс-конференция после встречи Путина и Трампа продолжалась примерно 15 минут. В течение этого времени выступал сначала Путин, а затем Трамп, который объявил, что соглашение заключено не было, однако добавил, что встреча была продуктивной.

Встреча Путина и Трампа на Аляске: как оценили переговоры в США

Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, в котором рассказал об итогах переговоров на Аляске. Он оценил встречу на "10 из 10" баллов, добавив, что они "смогли достичь прогресса".

При этом Трамп объявил, что соглашения по итогам переговоров по завершению российско-украинской войны пока нет. Однако стороны уже "очень близки" к нему, подчеркнул президент США.

Напомним, эксперт Daily Mail выяснил, о чем перешептывались Путин и Трамп в первые минуты встречи на Аляске.

Также издание The Guardian рассказало, что Белый дом удалил кадры на видеороликах, где Трамп аплодирует Путину на встрече в Анкоридже.