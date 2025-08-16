Саммит на Аляске: Белый дом вырезал моменты на видео, где Трамп аплодирует Путину, — The Guardian (фото)

15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина, в ходе которой Трамп несколько раз аплодировал российскому президенту. Однако Белый дом решил вырезать эти кадры из видеороликов.

Дональд Трамп аплодировал Владимиру Путину уже в первые минуты их встречи на Аляске, когда лидеры встретились на красной дорожке, выстланной к американскому и российскому самолетам. Об этом рассказывает издание The Guardian.

Кадры, на которых Трамп аплодирует Путину, кремлевские медиа быстро распространили в сети.

Скриншот The Independent | Трамп аплодирует Путину

Три момента во время встречи лидеров, на которых Трамп аплодирует Путину, были сняты на видео. Их также продемонстрировали в прямом эфире на канале Белого дома в YouTube и на других телеканалах, которые наблюдали за первыми минутами встречи Трампа с Путиным.

Однако уже через несколько минут, когда Белый дом обнародовал видеоролик встречи в социальных сетях, появился смонтированный клип. Журналисты обратили внимание, что он начинается через несколько секунд после того, как Дональд Трамп завершил аплодировать Путину в третий раз.

Вероятно, Белый дом решил вырезать моменты, на котором Трамп аплодирует Путину после того, как сеть взорвалась реакциями на такие действия президента США. Люди обратили внимание на то, что Трамп аплодирует политику, которого разыскивает Международный уголовный суд за похищение украинских детей.

Саммит в Анкоридже: чем закончилась встреча Путина с Трампом

Встреча Путина с Трампом на Аляске завершилась около 01:10 часов, после чего лидеры вскоре приняли участие в пресс-конференции.

По итогам разговора о соглашении о прекращении огня в Украине политики не договорились. Однако Дональд Трамп назвал переговоры "продуктивными" и сказал, что были сделаны "определенные шаги".

Зато Путин назвал Украину "братским народом" и добавил, что нужно "прекратить это".

Напомним, СМИ сообщили, что Путин на встречу с Трампом приехал с историческими документами и картами, чтобы оправдать агрессию России против Украины.

