Путин и Трамп встретились на Аляске: украинцы всколыхнули сеть мемами (фото)
15 августа президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретились в Анкоридже, на Аляске, чтобы обсудить вопросы урегулирования российско-украинской войны. Первые минуты встречи лидеров стали объектом для многочисленных шуток, которыми украинцы всколыхнули сеть.
Оба президента вышли из своих самолетов примерно в 22:10 часов, пожали руки друг другу и отправились с другими членами делегаций в комнату переговоров, которые, предварительно, продлятся примерно до 05:00 часов. Фокус собрал первые мемы украинцев об этой встрече.
Шутки украинцев начали появляться буквально в первые минуты от начала встречи президентов РФ и США. В первую очередь пользователи обратили внимание на американские бомбардировщики, которые сопровождали выход Путина и Трампа в Анкоридже.
Украинцы "намекнули", что в одном из истребителей находился экс-президент Украины Петр Порошенко.
Другой мем демонстрирует, как лидеры подняли взгляд в небо во время пролета американских бомбардировщиков.
Также украинцы шутили о рукопожатии, которое произошло между лидерами во время встречи в первые минуты.
Также украинцы шутливо предположили, о чем могли общаться Путин и Трамп в первые минуты своей встречи на Аляске.
Вспомнили о Петре Порошенко и его жене украинцы в шутке о моменте, когда Владимир Путин ехал в автомобиле.
Предметом шутки для украинцев также стала одежда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на которой красуется надпись "СССР". Сам Лавров также присутствует в составе делегации России в Анкоридже.
Когда лидеры оказались в комнате для переговоров, журналисты начали задавать им вопросы. В этот момент лидер РФ Владимир Путин сложил руки и как будто звал кого-то: этот эпизод также стал поводом для шуток в сети.
В сети предположили, что Владимир Путин на встрече с Трампом заведет разговор на историческую тематику. Об этом украинцы также пошутили.
Напомним, Фокус ведет текстовую трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.
Также 15 августа в CNN сообщили, что спецслужбы президентов Путина и Трампа не доверяют друг другу во время организации встречи на Аляске.