Путин и Трамп встретились на Аляске: украинцы всколыхнули сеть мемами (фото)

15 августа президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретились в Анкоридже, на Аляске, чтобы обсудить вопросы урегулирования российско-украинской войны. Первые минуты встречи лидеров стали объектом для многочисленных шуток, которыми украинцы всколыхнули сеть.

Оба президента вышли из своих самолетов примерно в 22:10 часов, пожали руки друг другу и отправились с другими членами делегаций в комнату переговоров, которые, предварительно, продлятся примерно до 05:00 часов. Фокус собрал первые мемы украинцев об этой встрече.

Шутки украинцев начали появляться буквально в первые минуты от начала встречи президентов РФ и США. В первую очередь пользователи обратили внимание на американские бомбардировщики, которые сопровождали выход Путина и Трампа в Анкоридже.

Украинцы "намекнули", что в одном из истребителей находился экс-президент Украины Петр Порошенко.

Мем о бомбардировщиках США в небе над Аляской

Другой мем демонстрирует, как лидеры подняли взгляд в небо во время пролета американских бомбардировщиков.

Шутка о Путине и Трампе в первые минуты встречи

Также украинцы шутили о рукопожатии, которое произошло между лидерами во время встречи в первые минуты.

Шутка о рукопожатии Путина и Трампа

Также украинцы шутливо предположили, о чем могли общаться Путин и Трамп в первые минуты своей встречи на Аляске.

Мем о первых минутах встречи Путина и Трампа на Аляске

Вспомнили о Петре Порошенко и его жене украинцы в шутке о моменте, когда Владимир Путин ехал в автомобиле.

Шутка о поездке Путина на автомобиле на Аляске

Предметом шутки для украинцев также стала одежда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на которой красуется надпись "СССР". Сам Лавров также присутствует в составе делегации России в Анкоридже.

Шутка про одежду Лаврова

Когда лидеры оказались в комнате для переговоров, журналисты начали задавать им вопросы. В этот момент лидер РФ Владимир Путин сложил руки и как будто звал кого-то: этот эпизод также стал поводом для шуток в сети.

Шутка о Путине во время разговора с журналистами

В сети предположили, что Владимир Путин на встрече с Трампом заведет разговор на историческую тематику. Об этом украинцы также пошутили.

Шутка о разговоре Путина на историческую тематику

Напомним, Фокус ведет текстовую трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Также 15 августа в CNN сообщили, что спецслужбы президентов Путина и Трампа не доверяют друг другу во время организации встречи на Аляске.